G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cinci morţi, 14 persoane spitalizate şi 108 cazuri de legioneloză la New…

aer conditionat
Foto: Pixabay

Cinci morţi, 14 persoane spitalizate şi 108 cazuri de legioneloză la New York, în cartierul Harlem/ Medicii acuză sisteme de climatizare / Legioneloza este o infecţie pulmonară gravă, cauzată de bacteria legionella

Articole19 Aug 0 comentarii

Cinci persoane au murit în cartierul newyorkez Harlem, iar alte 14 au fost spitalizate după ce s-au îmbolnăvit de legioneloă, anunţă serviciile de sănătate, care arată cu degetul sisteme de climatizare, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În total, 108 cazuri au fost confirmate în acest cartier, a anunţat luni Departamentul Sănătăţii oraşului New York, precizând că turnuri de răcire ale aparatelor de climatizare au fost testate pozitiv cu această bacterie.

Legioneloza este o infecţie pulmonară gravă, cauzată de bacteria legionella, care are o rată de mortalitate de 9%.

Contaminarea poate avea loc prin apă sau pe cale respiratorie, prin micropicături în suspensie în aer.

Boala nu se transmite de la om la om.

Departamentul Sănătăţii al New Yorkului le aminteşte proprietarilor imobilelor că au obligaţia să asigure buna întreţinere a sistemelor de climatizare, pentru a împiedica răspândirea bacteriei.

Numele bolii provine de la primele cazuri cunoscute, declarate în 1976 într-un hotel la Philadelphia, unde asociaţia veteranilor din American Legion ţinea o conferinţă.

Atunci au murit 34 de persoane.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Preţul Mounjaro, medicament pentru diabet şi obezitate, creşte cu 170% în Marea Britanie / Trump le-a cerut companiilor farmaceutice să reducă preţurile în SUA, până la nivelul celor mai ieftine pieţe internaţionale

Articole19 Aug • 194 vizualizări
0 comentarii

Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student / 4.000 dintre studenți sunt acuzați că au încălcat legea: agresiuni, conducere sub influenţa alcoolului , furturi şi „sprijin pentru terorism”

Articole19 Aug • 262 vizualizări
0 comentarii

Acţiunile Novo Nordisk au urcat cu peste 7%, după ce medicamentul său pentru obezitate a primit aprobare în SUA pentru tratarea steatohepatitei

Articole19 Aug • 180 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.