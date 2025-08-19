Cinci morţi, 14 persoane spitalizate şi 108 cazuri de legioneloză la New York, în cartierul Harlem/ Medicii acuză sisteme de climatizare / Legioneloza este o infecţie pulmonară gravă, cauzată de bacteria legionella

Cinci persoane au murit în cartierul newyorkez Harlem, iar alte 14 au fost spitalizate după ce s-au îmbolnăvit de legioneloă, anunţă serviciile de sănătate, care arată cu degetul sisteme de climatizare, relatează AFP, transmite News.ro.

În total, 108 cazuri au fost confirmate în acest cartier, a anunţat luni Departamentul Sănătăţii oraşului New York, precizând că turnuri de răcire ale aparatelor de climatizare au fost testate pozitiv cu această bacterie.

Legioneloza este o infecţie pulmonară gravă, cauzată de bacteria legionella, care are o rată de mortalitate de 9%.

Contaminarea poate avea loc prin apă sau pe cale respiratorie, prin micropicături în suspensie în aer.

Boala nu se transmite de la om la om.

Departamentul Sănătăţii al New Yorkului le aminteşte proprietarilor imobilelor că au obligaţia să asigure buna întreţinere a sistemelor de climatizare, pentru a împiedica răspândirea bacteriei.

Numele bolii provine de la primele cazuri cunoscute, declarate în 1976 într-un hotel la Philadelphia, unde asociaţia veteranilor din American Legion ţinea o conferinţă.

Atunci au murit 34 de persoane.