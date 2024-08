„Nu am crezut niciodată că cineva ca mine ar putea deveni Miss Africa de Sud”, a declarat Mia le Roux, pprima femeie surdă care a fost încoronată Miss Africa de Sud.

În discursul său de acceptare, ea a spus că speră ca victoria sa să îi ajute pe cei care se simt excluși din societate să își îndeplinească „cele mai nebunești vise”.

Cu o săptămână înainte de finală, Chidimma Adetshina, în vârstă de 23 de ani, studentă la drept, s-a retras din concurs în urma unor acuzații potrivit cărora mama sa ar fi furat identitatea unei femei sud-africane.

Dna Adetshina s-a născut în Africa de Sud dintr-un tată nigerian și o mamă de origine mozambicană.

Ea a fost în centrul unei controverse pe rețelele de socializare timp de mai multe săptămâni, multe persoane, inclusiv un ministru, punând la îndoială dreptul ei de a reprezenta țara.

Dna Le Roux a vorbit cu Esther Kahumbi de la BBC despre câștigarea concursului și despre controversa legată de retragerea unuia dintre finaliști.

Mia le Roux became the first deaf woman to be crowned Miss South Africa. In her acceptance speech, she said she hoped her victory would help those who felt excluded from society to achieve their “wildest dreams”. @MiaLeRoux20 answers the most searched questions about deaf people. pic.twitter.com/j45LKI5nFm

— BBC News Africa (@BBCAfrica) August 21, 2024