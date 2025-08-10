Noul film „Dracula” de Radu Jude difuzat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Locarno: „Publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește ‘publicul larg’ se află în film”
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, are premiera mondială duminică, 10 august, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de la Locarno (Elveția), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Europa, scrie publicația Zilesinopti.ro
10.08.2025, 16:45 | Palexpo (premieră mondială, în prezența echipei)
11.08.2025, 11:15 | L’altra Sala
12.08.2025, 21:00 | PalaCinema1
Pe măsură ce mitul vampirului se împletește cu realitățile sociale și politice ale României actuale, filmul devine un eseu vizual plin de ironie și comentariu critic. Jude combină scene de repetiții teatrale, imagini de arhivă și reflecții meta-cinematografice, rezultând un film hibrid, provocator și profund autoreflexiv.”
Nu mai am mare lucru de adăugat, decât că publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește „publicul larg” se află în film: nuditate și sex, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, cioace, șușe, șușanele – așa, ca la porțile Orientului.” – Radu Jude, citat de Zilesinopti.ro.
„Dracula” este o coproducție România–Austria–Luxemburg, realizată cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute (ÖFI, ÖFI+), Film Fund Luxembourg și Creative Europe – MEDIA. Filmul este produs de Saga Film în coproducție cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distribution, RT Features, Samsa Film, Bord Cadre Films, Sovereign Films și MicroFILM.
