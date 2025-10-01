Alocarea bugetară pentru cercetare în educație s-a prăbușit în România și a ajuns la 0 euro pe cap de locuitor în 2024, conform Eurostat / Explicația Ministerului Educației apelează la probabilistică

Când Edupedu.ro a încercat să găsească o explicație pentru această situație a alocării bugetare pentru cercetarea în educație, autoritățile române și-au pasat între ele responsabilitatea unor răspunsuri. În cele din urmă, a răspuns Ministerul Educației și Cercetării, după o perioadă ce a depășit considerabil perioada de 30 de zile permisă, pentru răspunsuri „complexe”, de Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Iar răspunsurile MEC trimit către răspunderea altor foruri – Institutul Național de Statistică și Autoritatea Națională pentru Cercetare – care în prealabil au spus că nu au capacitatea de a răspunde. Aceleași răspunsuri MEC nu oferă un răspuns cert cu privire la cauza situației, ci indică ceea ce instituția crede că este „cel mai probabil” cauza diferențelor față de anii trecuți, anume o schimbare în metodologia de raportare – detalii mai jos.

De notat că răspunsurile MEC vorbesc doar despre cercetarea universitară și eludează complet rolul Institutului de Științe ale Educației sau ale unității ministeriale care l-a înlocuit în ultimii ani, până a fost reînființat în primăvară. Amintim că, în martie 2025, ministrul Daniel David – care pledează insistent pentru politici bazate pe dovezi, dar care nu a prezentat nicio dată sau analiză pentru a susține măsurile de austeritate din educație – spunea despre IȘE că „trebuie să ne asigure că vom putea face polticii în educație bazate pe dovezi, nu pe păreri adesea puțin informate” (în iulie 2025, IȘE urma să fie cenzurat).