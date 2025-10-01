G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Italia introduce o zi împotriva „denigrării aparenţei fizice” / Denigrarea corporală se…

obezitate gras supraponderal slabit dieta sport
sursa foto: Pexels/ Andres Ayrton

Italia introduce o zi împotriva „denigrării aparenţei fizice” / Denigrarea corporală se referă la discriminarea, insultarea şi devalorizarea mai ales a persoanelor supraponderale

Articole1 Oct 0 comentarii

Italia, ţara modei haute couture dar şi a gustoaselor paste şi pizza, care pot favoriza depunerea unor kilograme în plus, a anunţat că introduce o zi naţională împotriva „denigrării aparenţei fizice”, transmite miercuri DPA, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Denumită oficial „Ziua împotriva denigrării aparenţei fizice a persoanelor”, această zi a fost fixată în data de 16 mai, după ce Parlamentul de la Roma şi-a dat miercuri acceptul.

Ziua are ca scop creşterea gradului de conştientizare a pericolelor asociate cu denigrarea persoanelor pe baza aspectului lor. Pentru a intra în vigoare mai este nevoie ca legea să fie publicată în monitorul oficial.

Denigrarea corporală se referă la discriminarea, insultarea şi devalorizarea persoanelor pe baza caracteristicilor lor fizice. Fenomenul afectează adesea persoanele supraponderale, dar pot fi afectate şi persoanele cu alte caracteristici fizice.

Italia este guvernată de o coaliţie de dreapta condusă de prim-ministrul Giorgia Meloni. Meloni însăşi a fost în trecut victimă a denigrării
fizice, potrivit unei instanţe. Într-un schimb de replici aprins pe reţelele de socializare în urmă cu câţiva ani, o jurnalistă a scris: „Nu mă sperii, Giorgia Meloni. Pentru că ai doar 1,2 metri înălţime. Nici măcar nu te pot vedea”.

O instanţă a amendat-o pe jurnalistă, considerând remarcile ei drept discriminare fizică. Conform rapoartelor, Meloni are aproximativ 1,6 metri
înălţime, menţionează DPA.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.