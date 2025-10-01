Italia introduce o zi împotriva „denigrării aparenţei fizice” / Denigrarea corporală se referă la discriminarea, insultarea şi devalorizarea mai ales a persoanelor supraponderale

Italia, ţara modei haute couture dar şi a gustoaselor paste şi pizza, care pot favoriza depunerea unor kilograme în plus, a anunţat că introduce o zi naţională împotriva „denigrării aparenţei fizice”, transmite miercuri DPA, conform Agerpres.

Denumită oficial „Ziua împotriva denigrării aparenţei fizice a persoanelor”, această zi a fost fixată în data de 16 mai, după ce Parlamentul de la Roma şi-a dat miercuri acceptul.

Ziua are ca scop creşterea gradului de conştientizare a pericolelor asociate cu denigrarea persoanelor pe baza aspectului lor. Pentru a intra în vigoare mai este nevoie ca legea să fie publicată în monitorul oficial.

Denigrarea corporală se referă la discriminarea, insultarea şi devalorizarea persoanelor pe baza caracteristicilor lor fizice. Fenomenul afectează adesea persoanele supraponderale, dar pot fi afectate şi persoanele cu alte caracteristici fizice.

Italia este guvernată de o coaliţie de dreapta condusă de prim-ministrul Giorgia Meloni. Meloni însăşi a fost în trecut victimă a denigrării

fizice, potrivit unei instanţe. Într-un schimb de replici aprins pe reţelele de socializare în urmă cu câţiva ani, o jurnalistă a scris: „Nu mă sperii, Giorgia Meloni. Pentru că ai doar 1,2 metri înălţime. Nici măcar nu te pot vedea”.

O instanţă a amendat-o pe jurnalistă, considerând remarcile ei drept discriminare fizică. Conform rapoartelor, Meloni are aproximativ 1,6 metri

înălţime, menţionează DPA.