Noile planuri-cadru pentru liceu sunt “în curtea” secretarului de stat din Ministerul Educației Bogdan Cristescu: Pe mine mă trageți de mânecă că nu am respectat termenul

Noile planuri-cadru de liceu, pentru care Ministerul Educației (ME) a încălcat în acest an pentru a doua oară termenul de publicare în dezbatere publică, vor fi anunțate în câte o formă pentru fiecare specializare, spune secretarul de stat Bogdan Cristescu.

„Nu s-a pus problema să se iasă cu mai multe variante”, a răspuns demnitarul la întrebarea Edupedu.ro de la Conferința „Superputerea Profesorilor Viitorului”, organizată sâmbătă, 18 mai, de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Bogdan Cristescu a spus că „au mai fost o dată mai multe variante”. „Declarațiile doamnei ministru – și acesta este mandatul pe care-l am eu și ce pot spune -, au fost foarte clare: că au fost grupurile de lucru, s-a lucrat, s-a venit cu toate planurile-cadru și am încercat să le punem împreună; pentru că avem, așa cum știți sau mi-aș dori să știți, mai multe filiere, pentru că avem filiera teoretică care are parte real, uman, avem filiera vocațională, avem filiera de dual, avem filiera de tehnologic, unde sunt 40% dintre copiii din România”.

Cristescu a continuat: „Le-am pus împreună și ne-am pus problema flexibilității și transferabilității și faptul că toți acești copii trebuie să aibă un fundament comun în aceeași măsură și o șansă de specializare și suntem în situația în care – sunt la mine în curte, deci pe mine mă trageți de mânecă că nu am respectat termenul – încercăm să facem o treabă cât mai bună”.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.