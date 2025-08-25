Noi proteste ale profesorilor la Ministerul Educaţiei, nemulţumiţi de modificările aduse de Guvernul Bolojan / Este cerută demisia lui Daniel David şi se ameninţă cu boicotarea începerea anului şcolar
Câteva zeci de cadre didactice din învăţământul preuniversitar pichetează, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în semn de protest faţă de modificările prevăzute de Legea 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”, intrată în vigoare în iulie şi care, potrivit sindicaliştilor, „afectează” sistemul de educaţie din România prin creşterea normei didactice, comasări de şcoli, tăieri de burse, modificări privind plata cu ora şi degrevări de normă. Profesorii, aflaţi în a patra săptămână de proteste, ameninţă cu boicotarea începerii noului an şcolar, în condiţiile în care federaţiile sindicale au programat pentru 8 septembrie miting şi marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Palatul Cotroceni, între orele 11.00 – 16.00, transmite News.ro.
Sindicaliştii din învăţământ au organizat, luni dimineaţă, noi proteste la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la mai bine de patru săptămâni de la primele acţiuni de acest gen declanşate după intrarea în vigoare a Legii 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”.
Potrivit sindicaliştilor, legea prevede, printre altele, creşterea normei didactice în învăţământul preuniversitar cu cel puţin două ore, tăierea burselor de rezilienţă şi excelenţă pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit, reducerea fondului de burse pentru studenţi, comasarea şcolilor cu mai puţin de 500 de elevi şi modificări privind plata cu ora, modificări care „afectează” sistemul de educaţie din România.
Profesorii aflaţi în faţa Ministerului Educaţiei, cu vuvuzele, steaguri şi pancarte, cer demisia ministrului Daniel David. Pe pancartele pe care le au se pot citi mesaje de genul: „Educaţia e un drept, nu statistică!”, „Fiecare copil are nevoie de atenţie, nu de înghesuială!”, Ne-am săturat să suferim noi pentru greşelile voastre!”
„Domnule ministru, vă invităm să staţi în banca aceea aşezată în plus în fiecare din clasele din această ţară să staţi câteva zile, că probabil atunci veţi învăţa legile democraţiei şi mai ales cum se aplică aceste legi. Domnule ministru, vă mai invităm şi să fiţi profesor pentru o zi în clasele acelea supraaglomerate cu 34 de elevi, unde cu siguranţă vom găsi şi copii cu CES care nu beneficiază de profesori de sprijin şi să predaţi lecţia democraţiei şi a demnităţii din manualul realităţii învăţământului românesc. Nu meritaţi, domnule ministru, să mai fiţi în fruntea acestui minister!”, a afirmat o profesoară la microfon, după care protestatarii au scandat ”Demisia!”
