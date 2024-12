Noi proceduri de implantare de valve aortice la Institutul Inimii din Tg. Mureș / Procedura costă 16.600 de euro și e decontată de stat / Au fost aici peste 1.800 de intervenții de chirurgie cardiovasculară în 2024

Prima procedură de acest fel, foarte rară și extrem de complexă, a fost realizată, în premieră pentru Regiunea Centru, de către o echipă multidisciplinară a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, la finele săptămânii trecute, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Marți s-au făcut alte patru astfel de intervenții.

Toți pacienții sunt persoane vârstnice iar procedurile, fiecare în valoare de 16.600 de euro, sunt decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

,,Am realizat o procedură de implantare percutanata transcateter a unui sistemului de valve aortice ACURATE PrimeTM. La un pacient în vârstă de 82 de ani. Această intervenție este necesară pentru pacienții cu stenoză aortică gravă și cu risc crescut și se implantează, în general, la pacienții de vârste înaintate prin metode minim invazive. Astăzi vom mai implanta patru astfel de valve la doi bărbați și două femei, cu o medie de vârstă de peste 75 de ani. Aceste valve sunt decontate din fonduri asigurate de către CJAS Mureș. Costul unei astfel de valve este de 83.000 de lei”, spune managerul Institutului Inimii din Târgu Mureș, Mariana Ciorba.

La Institutul Inimii din Târgu Mureș au fost realizate în primele 11 luni din acest an mii de intervenții, dintre care unele extrem de dificile, între care implanturi de inimi artificiale.

În schimb, a avut loc un singur transplant cardiac, spune managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, Mariana Ciorba.

,,Am implantat 166 de valve aortice anul acesta și bineînțeles că activitatea noastră s-a lărgit. Am implantat, tot prin proceduri minim invazive, două valve la pacienți cu insuficiență mitrală gravă și două valve la pacienți cu valvulopatie pulmonară gravă. De asemenea, având în vedere numărul redus de donori de cord, am efectuat un singur transplant de cord în acest an dar am efectuat 11 proceduri de dispozitive de asistare mecanică a circulației, așa numitele inimi artificiale, la pacienți cu insuficiență cardiacă gravă”, spune managerul.

Medicii Institutului Inimii din Târgu Mureș au mai efectuat anul acesta peste 700 de intervenții chirurgie cardiovasculara la adulți și peste 1.100 la copii, precum și câteva sute de proceduri de cardiologie intervențională și de alt tip.