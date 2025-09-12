G4Media.ro
Nigerian arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi…

Mașină de poliție pe străzile din Centrul Vechi din București.
Mașină de poliție / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Nigerian arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o prostituată care-i ceruse să plece din locuinţă fiindcă nu avea bani să plătească în avans serviciile prestate

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituţia, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate, transmite News.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti informează că în 11 septembrie, un procuror din cadrul instituţiei a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un cetăţean nigerian în vârstă de 30 de ani, pentru viol, distrugere şi violare de domiciliu.

Inculpatul a fost iniţial reţinut, iar apoi arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în 8 septembrie, nigerianul a mers la o locuinţă din sectorul 6 al municipiului Bucureşti, pentru a întreţine raporturi intime cu o prostituată. În momentul în care femeia a constatat că bărbatul nu are bani să achite în avans contravaloarea serviciilor prestate, aceasta i-a cerut nigerianului să părăsească locuinţa înaintea întreţinerii actelor sexuale. 

Nigerianul a refuzat însă să plece din imobil şi a strâns-o de gât şi de mâini pe femeie, după care a împins-o în pat şi a violat-o.

În acelaşi timp, bărbatul i-a distrus femeii telefonul mobil, după ce l-a aruncat pe podea, iar carcasa şi dispaly-ul s-au spart.

Cercetările sunt continuate de către organele de cercetare penală din cadrul D.G.P.M.B. – Poliţia Sectorului 6 – Serviciul Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

