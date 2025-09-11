Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate”, pentru că ar însemn „o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta”.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă. Sunt multe instituții care ne-au împrumutat și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate”, a afirmat Nicușor Dan.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicușor Dan: Mandatul șefilor parchetelor expiră în primăvară și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie astfel încât să dinamizăm lupta anticorupție și să eficientizăm activitatea curentă
Nicușor Dan, despre serviciile secrete: A existat o interferență în jocul politic, de-a lungul anilor / Întotdeauna există interese ale altor state, dar n-aș zice că au fost influențe pe alegeri / E o discuție care a început despre numirea unui șef civil
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.