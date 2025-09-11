G4Media.ro
Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate, pentru că anticipate…

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate”, pentru că ar însemn „o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta”.

„Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă. Sunt multe instituții care ne-au împrumutat și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate”, a afirmat Nicușor Dan.

 

 

