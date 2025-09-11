Nicușor Dan: Mandatul șefilor parchetelor expiră în primăvară și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie astfel încât să dinamizăm lupta anticorupție și să eficientizăm activitatea curentă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interivu difuzat joi de B1TV, că până în primăvară, când expiră mandatul actualilor șefi ai parchetelor, va avea „o evaluare foarte temeinică despre cine să fie” astfel încât să fie dinamizată lupta anticorupție și să fie eficientizată activitatea curentă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mandatul lor expiră în primăvara anului viitor și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie astfel încât, pe de o parte, să dinamizăm lupta anticorupție, pe de altă parte pe chestiuni care nu țin de corupție, dar țin de activitatea curentă a parchetelor să eficientizăm”, a declarat președintele Dan, întrebat despre numirea de noi șefi la parchete.

În urmă cu o săptămână, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre schimbarea şefilor din parchete, că pentru a face o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante.

”Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvară viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus preşedintele Niucşor Dan, întrebat dacă va mai face schimbări în fruntea parchetelor.

Şeful statului a continuat: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite”.

El şi-a exprimat din nou nemulţumirea faţă de sistem.

”Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicuşor Dan.