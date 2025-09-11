G4Media.ro
Trump a anuțat că-i va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat…

Sursa Foto: Faceobook/ The White House

Trump a anuțat că-i va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal la o universitate din Utah, Medalia Libertății cea mai înaltă distincție civilă din SUA / Victimele atentatelor teroriste de la 11 septembrie, omagiate de guvernul american

11 Sep

Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează AFP, citată de Agerpres.

Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al generaţiei sale” şi un „campion al libertăţii”, a declarat liderul de la Casa Albă în timpul unei ceremonii desfăşurate la Pentagon, unul dintre locurile vizate în urmă cu 24 de ani de atacurile teroriste din Statele Unite.

Preşedintele american a anunţat că îi va acorda în curând lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA.

Vicepreşedintele JD Vance a decis să-şi anuleze călătoria la New York unde urma să participe la ceremonia de comemorare de la Ground Zero, pentru a călători în Utah (vest) pentru a vizita familia îndurerată a acestui activist al generaţiei MAGA (Make America Great Again).

„Viaţa, exemplul şi chiar moartea lui Charlie Kirk, un discipol al lui Hristos şi un patriot american, îmi dau speranţă”, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth, în timpul ceremoniei de la Pentagon.

„Ca şi cei de la 11 septembrie, nu vei fi uitat niciodată”, a spus el despre influencerul Charlie Kirk, popular printre tinerii conservatori americani, mulţi dintre ei copii sau încă nenăscuţi în momentul atacurilor de la 11 septembrie.

