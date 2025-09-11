Nicușor Dan, despre serviciile secrete: A existat o interferență în jocul politic, de-a lungul anilor / Întotdeauna există interese ale altor state, dar n-aș zice că au fost influențe pe alegeri / E o discuție care a început despre numirea unui șef civil

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic, de-a lungul anilor și că întotdeauna există interese ale altor state, dar nu ar spune că au fost influențe pe alegeri. Președintele a precizat că este o discuție care a început despre numirea unui șef civil.

„Pe chestiunea de servicii, fără să am informația completă în momentul de față, a existat o interferență în să spunem jocul politic, de-a lungul anilor”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă a fost un interes a altor state sau serviciile au vrut să fie jucători, șeful statului a declarat: „Bineînțeles întotdeauna există interese ale altor state, dar n-aș zice că au fost influențe pe alegeri. Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, astea sunt lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”.

Despre controlul civil al serviciilor secrete, președintele a spus: „Asta este miza importantă a numirii unui șef civil. E o discuție care a început. O să vedeți rezultatul, când o să fie o să fie propunere urmată de vot în Parlament. O să fie discutată”.

Context: În 31 august, președintele Nicușor Dan nu a dorit să comenteze numele vehiculate pentru șefia serviciilor secrete SRI și SIE, afirmând că, până când nu va “exista” o înțelegere între el și majoritatea parlamentară, “suntem la nivel de speculații”.

Răspunsul președintelui a venit la câteva zile după ce a avut o întâlnire cu liderii coaliției la sediul guvernului, unde a discutat atât despre pachetul 2 de măsuri de reformă, cât și despre posibilele sale propuneri la șefia SRI și SIE, potrivit informațiilor G4Media.

Avocatul Gabriel Zbârcea este cel mai nou nume vehiculat ca posibilă nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), au declarat pentru G4Media surse politice. Alte nume vehiculate au fost Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL, potrivit acelorași surse.

Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. El a declarat într-un podcast că este ”naționalist și suveranist”. El a spus în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

De notat că societatea de avocatură a lui Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Mai mult, firma de avocatură a lui Zbârcea a reprezentat Gazprom în România, potrivit unui comunicat. Gazprom este compania de stat rusă prin care regimul autocratic de la Kremlin șantajează economic țările din Europa.

Diplomatul Marius Lazurca este ambasadorul României în Mexic. El a fost ambasador în Ungaria, Republica Moldova și la Vatican. În timp ce era ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban.