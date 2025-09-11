Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie trans și antifascistă”

Gloanțele recuperate după asasinarea lui Charlie Kirk erau inscripționate cu „ideologie transgender și antifascistă”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The Wall Street Journal, transmite The Daily Beast.

Citând „un buletin intern al forțelor de ordine și o persoană familiarizată cu ancheta”, ziarul a scris că muniția a fost găsită în interiorul unei puști de vânătoare de calibru .30 care a fost aruncată într-o zonă împădurită de la Universitatea Utah Valley, unde activistul conservator a fost împușcat mortal în timp ce vorbea la un eveniment.

Sursele ziarului au declarat că pușca era înfășurată într-un prosop „cu un cartuș gol încă în cameră”. În încărcător se aflau trei cartușe nefolosite, „toate cu inscripții pe ele”.

Niciun oficial nu a confirmat informațiile publicate de WSJ despre cartușele gravate. Kirk, în vârstă de 31 de ani, vorbea în fața unei mulțimi de sute de studenți despre problemele transgenderilor și împușcăturile în masă în momentul în care a fost lovit în gât de un glonț.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că biroul a reținut un suspect miercuri seara, dar ulterior a declarat că persoana respectivă nu era implicată și a fost eliberată. Ucigașul lui Kirk rămâne în libertate, iar autoritățile nu au dat niciun indiciu că ar ști cine este suspectul.

Agentul special al FBI Robert Bohls a declarat joi că un laborator al FBI va analiza arma abandonată. El a spus că anchetatorii au descoperit și „amprente de încălțăminte, o amprentă palmară și amprente ale antebrațului”, care vor fi analizate.

Au apărut online videoclipuri cu un suspect înarmat așezat pe un acoperiș la aproximativ 200 de metri distanță de locul unde Kirk vorbea în curtea campusului. FBI a confirmat că ucigașul lui Kirk a deschis focul dintr-o poziție îndepărtată și înaltă.