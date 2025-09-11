Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane de lei. Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde a scăzut de la 37.000 de lei la 18.500 de lei, transmite News.ro.

Hotărârea privind rectificarea sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025 a fost aprobată în şedinţa de joi, 11 septembrie. Prin actul normativ, se introduce unu nou program având denumirea „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice”, cu alocare bugetară de 200 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare în valoare de alte 200 milioane lei, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

„Imediat ce va fi publicat ordinul pentru ghidul de finanţare în Monitorul Oficial, putem lansa Programul Rabla, la începutul săptămânii viitoare. Pentru persoanele fizice este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci acelaşi proces de înscriere pentru care erau deja pregătiţi rămâne la fel. De asemenea, valoarea voucherelor rămâne aceeaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, însă pentru maşinile electrice se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei. Fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei. O suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor avem în vedere alte variante”, afirmă ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Creditele de angajament şi creditele bugetare sunt asigurate prin diminuarea creditelor de angajament şi a celor bugetare de la „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus şi Rabla clasic – ghid unic)”.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ prevede modificarea denumirii programului din „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024” în „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus şi Rabla clasic – ghid unic), mai precizează sursa citată.