G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Ilie Bolojan și șeful Guvernului bulgar au discutat despre construcția unui…

pod giurgiu ruse
sursa foto: G4Media

Premierul Ilie Bolojan și șeful Guvernului bulgar au discutat despre construcția unui al doilea pod la Ruse, pentru reducerea aglomerației

Articole11 Sep • 157 vizualizări 0 comentarii

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o discuție telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre, a anunțat Guvernul într-un comunicat de presă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea și coordonarea proiectelor transfrontaliere”, precizează sursa citată.

De asemenea, au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Profesoara Mihaela Popa, fost secretar de stat: Tensiunile din educație sunt și din cauza lipsei de comunicare. Prim-ministrul Bolojan a fost dezinformat de specialiști

Articole10 Sep • 690 vizualizări
0 comentarii

Ilie Bolojan, mesaj către profesori în prima zi de școală marcată de proteste: Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației / Vom da cifre exacte la o lună de zile/ Despre reforma în administrație: S-a convenit o reducere a numărului de angajați cu 10%/ Trebuie să creștem treptat vârsta de pensionare

Articole8 Sep • 2.404 vizualizări
2 comentarii

Ilie Bolojan, în discursul pe ultima moțiune de cenzură: Ei spun că Guvernul favorizează corporațiile. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte

Articole7 Sep • 2.530 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.