Premierul Ilie Bolojan și șeful Guvernului bulgar au discutat despre construcția unui al doilea pod la Ruse, pentru reducerea aglomerației
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o discuție telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre, a anunțat Guvernul într-un comunicat de presă.
„Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea și coordonarea proiectelor transfrontaliere”, precizează sursa citată.
De asemenea, au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.
Premierul Ilie Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse.
