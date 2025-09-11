Grindeanu a prezentat programul de relansare economică al PSD: Primă de 1.000 de lei pe lună pentru tinerii șomeri care se angajează, garanții de stat pentru IMM-uri, susținerea companiilor care investesc în cercetare–dezvoltare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

PSD va propune acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei/ lună în primele 12 luni de angajare și de 1.250 de lei/ lună în următorul an, acordată tinerilor care nu au un loc de muncă și care se angajează pentru prima dată, a anunțat joi liderul interimar al social-democraților, care a prezentat programul partidului de ”Relansare prin investiții, inovație și șanse pentru tineri”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit lui Grindeanu, acest proiect vizează tinerii care nu lucrează în acest moment și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională, în condițiile în care rata șomajului la această categorie socială este de peste 24 la sută.

Acesta a precizat că există scheme de finanțare europene pentru astfel de cheltuieli și care “în acest moment nu sunt folosite de țara noastră”.

Ce garanții se vor cere de la angajatori în cadrul acestui program:

contractul trebuie să fie pe minim 12 luni după finalizarea facilității

o perioadă de mentorat și un raport de formare la 6/12 luni

mentorat și un raport de formare la 6/12 luni o modalitate prin care statul să-și recupereze aceste facilități dacă obligațiile nu sunt respectate

Pachetul de relansare economică propus de PSD conține, pe lângă facilitatea pentru tineri, alte două instrumente: garanții de stat pentru IMM-uri și crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare–dezvoltare–inovare.

Ce prevede facilitatea Garanții de stat pentru IMM-uri

Potrivit lui Grindeanu, PSD propune o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată astfel:

60% din plafon pentru investiții (echipamente, construcții, digitalizare);

40% pentru capital de lucru (stocuri, furnizori, cash-flow).

“Garanția publică pe care statul o poate da deblochează creditarea acolo unde riscul este foarte mare, dar potențialul de a face o afacere care să aducă plus este real. Schema vine la pachet cu criterii de eligibilitate clare, un plafon anual și condiții de transparență pentru utilizarea acestor fonduri”, a spus el.

Ce prevede a doua facilitate propusă de PSD, respectiv susținerea companiilor care investesc în cercetare–dezvoltare–inovare

Până la 50% sprijin (credit fiscal) pentru investiții în centre de date și inteligență artificială, hardware, spații și software critic.

Super-deducere de până la 200% pentru cheltuielile de Cercetare-Dezvoltare realizate în maxim 5 ani.

Credit fiscal de 30% pentru cheltuieli de cercetare–dezvoltare–inovare și acces la creditele pentru cercetare cu cost redus.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, prin acest program se generează locuri de muncă de calitate (cercetători/ingineri), “iar asta înseamnă nu doar contribuții salariale mai mari, ci mai ales o activitate economică în planul vertical al economiei”.

Care ar fi efectele celor trei facilități, în viziunea PSD:

cel puțin 25.000 de tineri integrați pe piața muncii

1.000 proiecte de cercetare–dezvoltare–inovare sprijinite;

minimum 200 produse și servicii noi care apar pe piață;

suma totală pentru credite pentru IMM-uri va fi undeva în jur de 15 mld. lei

Liderul interimar al PSD a susținut că măsurile propuse “nu pun presiune pe buget” iar “majoritatea măsurilor sunt facilități pe termen lung, măsuri care se autofinanțează, sau bani din fonduri europene și alte surse fără impact bugetar direct”.

Acesta a citat ca exemplu metoda creditului fiscal, “țintită către investiții noi și în zone defavorizate”. ”Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere din impozitul pe profit, pe o durată de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani”, a spus Grindeanu.

“Concluzionând, PSD nu propune prin acest program cheltuieli suplimentare, ci investiții în oameni și în idei. Vrem să punem România la treabă: tineri care să-și înceapă cariera, companii care inovează și IMM-uri care se finanțează aici”, a continuat el, precizând că PSD va cere sprijinul Coaliției pentru ca în următoarele zile acestea măsuri ”să se transforme în legi și în realitate”.

“Românii trebuie să vadă că, dincolo de austeritate, există și posibilitatea de creștere economică, de a construi și ne dezvolta în continuare. Românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult. Că poate să ofere un plan viabil de relansare economică, și să nu livreze doar austeritate extremă. Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creștere economică. Doar cu tăieri, cu concedieri fără viziune să știți că din perspectiva mea vom ajunge la fundul sacului”, a mai spus el.