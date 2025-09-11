„Fasten your seatbelts”: Sezonul 2026, cel mai puternic din istoria Paralela45, cu premiere absolute pentru români

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sezonul turistic 2026 începe sub semnul unui mesaj puternic: „Fasten your seatbelts”. Campania de lansare a Paralela45 nu este doar o invitație la vacanță, ci și un semnal clar că tour-operatorul român intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cu o creștere de 60% a zborurilor charter, premiere absolute pe piața locală și o strategie consolidată prin fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, Paralela45 își reafirmă rolul de lider al pieței de turism și transmite un mesaj de încredere atât către turiști, cât și către întreaga industrie.

Lecțiile anului 2025

Privind retrospectiv, 2025 a fost un an de testare a rezilienței pentru piața turistică. Deși preferința românilor pentru vacanțele estivale la mare și pentru city break-uri a rămas puternică, contextul electoral și incertitudinile economice au generat o perioadă de prudență. Rezervările au fost mai temperate, iar consumatorii și-au calibrat deciziile de cumpărare în funcție de oferte clare, reduceri consistente și siguranța pachetului achiziționat.

Circuitele culturale și-au păstrat atractivitatea pentru un public constant, însă ritmul rezervărilor a fost influențat de percepția asupra costurilor. În ansamblu, turiștii români au devenit mai atenți la raportul calitate-preț și mai sensibili la flexibilitatea condițiilor de plată și de rezervare. Aceste schimbări au pus presiune pe operatori să își regândească strategiile și să vină cu produse mai adaptate la realitatea pieței.

Pentru Paralela45, 2025 a reprezentat un an de observație și recalibrare, care a pus bazele unui sezon 2026 mult mai puternic, cu o ofertă gândită pentru a răspunde direct acestor nevoi.

Muntenegru, Algarve și Costa de la Luz, vedetele verii 2026

În 2026, Paralela45 vine cu premiere absolute pe piața românească, introducând destinații care deschid noi orizonturi pentru turiștii locali.

Muntenegru intră pentru prima dată în portofoliul agenției și, în același timp, devine accesibil românilor printr-un charter exclusiv operat de LOT Polish Airlines, una dintre cele mai respectate companii aeriene europene. Riviera muntenegreană, cu plaje spectaculoase, orașe medievale și sate de pescari autentice, se conturează ca o alternativă proaspătă pentru vacanțele la mare.

Algarve (Portugalia), cu zbor direct către Faro, aduce în fața turiștilor o regiune celebră pentru stâncile sale dramatice, plajele aurii și satele pitorești. Este o destinație ideală pentru cei care caută atât relaxare, cât și experiențe culturale și gastronomice. Mai mult, acest zbor oferă acces și către Costa de la Luz (Spania), o zonă încă puțin explorată de români, dar cu un potențial turistic uriaș.

Costa Brava (Spania) revine în ofertă, dar cu o noutate majoră: plecări nu doar din București, ci și din Cluj și Iași. Această extindere regională lărgește accesul către una dintre cele mai îndrăgite destinații ale românilor, scurtând distanța dintre dorința de vacanță și realitatea rezervării.

Prin aceste lansări, Paralela45 nu doar că diversifică portofoliul, dar își și repoziționează brandul ca principal furnizor de produse inovatoare și accesibile pe piața locală.

Destinațiile tradiționale, baza creșterii de 60%

Pe lângă noutăți, Paralela45 continuă să mizeze pe destinațiile tradiționale și preferate de români, care rămân fundamentul succesului.

Turcia (Antalya și Bodrum) se menține lider de piață datorită resorturilor all-inclusive, infrastructurii excelente și raportului calitate-preț imbatabil. Exinderea portofoliului de hoteluri pe zona Alanya-Side aduce prețuri competitive la o calitate similară cu cea a hotelurilor deja cunoscute și îndrăgite din Antalya.

Grecia, cu insulele sale multiple și cu noua operare extinsă către Kos, rămâne o alegere de top pentru turiștii români.

Spania insulară (Tenerife, Mallorca, Gran Canaria) continuă să fie un magnet pentru cei care caută soare, plaje exotice și experiențe vibrante.

Aceste destinații tradiționale, combinate cu premierele sezonului, susțin obiectivul de creștere de 60% în capacitatea charter față de 2025, demonstrând că Paralela45 are forța logistică și parteneriatele necesare pentru a livra volume mari, menținând în același timp calitatea serviciilor.

Early Booking 2026, reduceri și flexibilitate financiară

Un alt pilon strategic al sezonului 2026 este campania Early Booking, lansată pe 10 septembrie 2025. Aceasta aduce reduceri de până la -50%, valabile pentru toate destinațiile charter și disponibile în limita locurilor alocate. Discounturile combină avantajele clasicului early booking cu promoțiile de lansare, transformându-se în cea mai bună oportunitate pentru turiști de a-și asigura vacanța la cel mai mic preț.

Tot cu titlu de noutate, Paralela45 introduce și un sistem de plată mult mai flexibil: doar 10% avans la rezervare, iar restul de 90% cu 30 de zile înainte de plecare pentru toate rezervările efectuate până pe 31 octombrie. În plus, turiștii au și posibilitatea de a achita în rate pentru a-și putea planifica mai ușor vacanța, fără presiuni financiare imediate, dar cu siguranța că sejurul este deja asigurat.

Iar ca bonus, în premieră pe piața românească, toate rezervările efectuate până la 31 octombrie vin cu o excursie locală gratuită (pentru fiecare călător), care în mod normal se plătește separat: