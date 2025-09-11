Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante. Ministrul mai spune că va avea discuţii cu instituţii – cheie, precum Departamentul de Comerţ al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiţii şi dezvoltare, transmite News.ro.

”Întâlniri cu miză la Washington D.C. Am demarat un program intens de întâlniri în Statele Unite ale Americii zilele acestea, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante”, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare precizează că agenda vizitei în SUA include întâlniri cu reprezentanţi ai mediului financiar-bancar american şi cu mari finanţatori interesaţi de oportunităţile din România.

”De asemenea, voi avea discuţii cu instituţii – cheie, precum Departamentul de Comerţ al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiţii şi dezvoltare”, arată el.

”Consolidarea dialogului economic şi financiar cu partenerii americani este esenţială, iar cultivarea unor relaţii solide cu noua administraţie de la Washington are o importanţă strategică pentru România, pentru întărirea cooperării bilaterale şi atragerea de investiţii pe termen lung”, menţionează ministrul Finanţelor.