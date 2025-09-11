Asasinarea lui Charlie Kirk: FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes” şi roagă publicul să ajute la identificarea ei

FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea avea legătură cu împuşcarea mortală, miercuri, a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar, transmite News.ro.

FBI solicită ajutorul publicului pentru identificarea acestei „persoane de interes”, dar oficialii FBI de la biroul din Salt Lake City nu afirmă că persoana din fotografii este suspectul.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împuşcarea mortală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”, arată o postare pe X a Autorităţii pentru Siguranţă Publică din Utah, care indică şi un număr de telefon al FBI.

Între timp, preşedintele Donald Trump a anunţat că îi va acorda post-mortem lui Charlie Kirk Medalia Libertăţii şi a declarat reporterilor că intenţionează să discute joi cu familia lui Charlie Kirk.

El a descris-o pe Erika, soţia lui Kirk, ca fiind „o femeie minunată”.

„Charlie Kirk este de neînlocuit”, a spus preşedintele. „Era unic, după cum ştiţi cu toţii, la fel ca şi mine, era un om unic, dar vom face tot ce putem”, a adăugat preşedintele.

Pe de altă parte, secretarul adjunct al Departamentului de Stat a avertizat că „străinii” nu vor fi bineveniţi în SUA dacă vor fi văzuţi „luând în derâdere” pe internet moartea lui Charlie Kirk. Într-o postare pe reţelele sociale, Christopher Landau a promis că „va lua măsuri”.

„Am fost dezgustat să văd că unii utilizatori de pe reţelele sociale laudă judecă sau tratează cu uşurinţă acest eveniment şi am dat instrucţiuni oficialilor noştri consulari să ia măsurile corespunzătoare. Vă rog să nu ezitaţi să-mi semnalizaţi astfel de comentarii ale străinilor, astfel încât Departamentul de Stat să poată proteja poporul american”, a transmis Landau.

Oficialul nu precizează la ce grup anume se referă termenul „străini”. De asemenea, el nu a menţionat cum ar arăta concret „luarea de măsuri” împotriva persoanelor respective şi dacă acestea ar putea include expulzarea.