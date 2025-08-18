Nicuşor Dan, la Roşia Montană: Suntem obligaţi să aibă un viitor, ar fi ruşinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani şi să nu fim în stare să-l punem în valoare

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită cu familia, luni, la Roşia Montană, în judeţul Alba, afirmă că localitatea intrată în patrimoniul UNESCO are nevoie de un plan pentru a fi pusă în valoare şi a atrage turişti. ”Ar fi ruşinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani şi să nu fim în stare să-l punem în valoare”, a declarat Nicuşor Dan. Şeful statului a declarat că, prin vizitele pe care le-a făcut în ţară în ultimele zile, vrea să încurajeze românii să-şi viziteze ţara, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită cu familia în ţară, în judeţul Alba, afirmă că ”probabil” va rămâne încă două zile în zona Munţilor Apuseni, dacă nu apar chestiuni urgente.

Şeful statului a explicat şi de ce a ales să călătorească în România: ”Am vrut să transmit un semnal pentru români să viziteze România, pentru că sunt lucruri foarte interesate de văzut”.

Nicuşor Dan s-a referit şi la Roşia Montană, pentru care autorităţile române nu au o strategie clară de valorificare a potenţialului.

”E foarte bine că a intrat în patrimoniul UNESCO pentru că are un potenţial foarte mare. E un sit unicat la nivel mondial, numai că nu avem o strategie de a o valorifica, asta este discuţia pe care trebuie să o avem. (…) Pe subteran (…) nu există o strategie pentru a aduce noi turişti, iar pe suprateran (…) nu există un program complet de restaurare şi aici, nu am calculul economic, dar gândind intuitiv, nu se poate fără factorul privat. Nu pot eu să estimez cât ar costa restaurarea clădirilor din Roşia Montană, dar probabil că e de ordinul 100-200 de milioane de euro şi ăştia sunt bani pe care cel mai logic este să intri într-un parteneriat public-privat, să le concesionezi pe 49 de ani, în fine, sunt nişe metode economice pe care alţii le ştiu mai bine decât mine pentru a pune în valoare cu bani privaţi”, a declarat Nicuşor Dan, luni după-amiază, pentru Ziarul Unirea.

Preşedintele este încrezător că Roşia Montană poate atrage noi turişti, pe termen mediu, însă doar dacă localitatea va fi pusă în valoare.

”Până acum a fost bună intenţia, dar a fost, cumva, un hei-rup şi trebuie să facem sistematic lucrurile. Eu văd un viitor şi suntem obligaţi să aibă un viitor, ar fi ruşinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani şi să nu fim în stare să-l punem în valoare”, a mai declarat Nicuşor Dan, arătând că el se poate implica pentru identificarea specialiştilor care să creioneze o strategie pentru localitate, însă Guvernul sau autorităţile locale sunt cele care pot aplica respectivele idei.

”Ce trăim noi în România este că suntem într-o lipsă nu de idei, ci de planuri de acţiune, asta ne lipseşte nouă şi asta este ce pot eu să fac eu ca preşedinte, să aduc specialiştii pentru lucruri importante din România să găsim nişte planuri de acţiune”, a mai afirmat Nicuşor Dan.