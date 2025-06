Nicușor Dan, întrebat despre numirile controversate de la Curtea Supremă și Curtea Constituțională: Prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția după ce voi face niște lucruri concrete / Numirea mea la CCR, peste o săptămână

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri despre numirile controversate ale Liei Savonea la Curtea Supremă și a lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. El a spus că ”prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția după ce voi face niște lucruri concrete”.

”Confirm tot ce am spus până acum. Formarea Guvernului s-a terminat acum 2 zile, moment de la care a trebuit să vin aici și mâine la Bruxelles. Prefer să vorbesc de interferența mea cu justiția, după ce voi face niște lucruri concrete.

Pentru moment, paralel cu activitatea principală – formarea Guvernului și deficitul – am avut întâlniri cu mai mulți oameni din zona de justiție, care vor continua, pentru a înțelege ecosistemul și manierea constituționalîă în care să acționez.

Procedura de numire a președintelui ICCJ este în atribuția CSM: Președintele mai mult decât să asiste la ședințe nu are atribuții. Pe numirile la CCR, atribuții are Parlamentul. Numirea mea o s-o vedeți cam într-o săptămână”, a spus el într-o conferință de presă la Haga.

După ce jurnaliștii au revenit cu întrebări, Nicușor Dan a spus că ”există într-un echilibru de putere între președinte, Parlament și Guvernul care este o creație a Parlamentului și prin atributele pe care le am ca președinte încerc să optimizez aceste lucurri care preocupă societatea. Optimizare înseamnă că pe anumite decizii comune, decizia finală nu e la tine și atunci prioritizezi și o prioritate a fost obținerea unei majorități stabile și rezolvarea problemei deficitului”.

Întrebat ”ce compromisuri ați făcut?”, el a spus: ”Ce înseamnă compromis? Sunt multe nuanțe ale acestui cuvânt. Există un echilibru de putere, atribuții și o negociere între președinte și partide și nu tot timpul deciziile sunt la o singură persoană”.