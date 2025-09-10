Nicușor Dan, întrebat cine plătește echipa care îi face campanie pe TikTok: Este o activitate voluntară

Președintele Nicușor Dan a declarat că postările de pe contul său de TikTok sunt rezultatul unei “activități voluntare” pentru care Administrația Prezidențială nu plătește bani.

Șeful statului a fost întrebat miercuri cine plătește echipa care îi face campanie pe rețeaua socială TikTok. Este vorba despre o activitate voluntară pentru care nu plătește administrația prezidențială, a răspuns el.

G4Media a scris, la jumătatea lunii august, că președintele Nicușor Dan se află într-o campanie intensă de imagine începând din 9 august, când a participat la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, alături de președinta Maia Sandu. Au urmat imediat participarea la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus de sărbătoarea Sfintei Maria și pelerinajul la fosta chilie a lui Arsenie Boca, îmbinate cu drumeții împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru și copiii lor, care au fost reflectate în clipuri distribuite pe conturile oficiale ale șefului statului de pe rețelele de socializare. Iar cel mai recent, Nicușor Dan împreună cu familia sa au fost surprinși când dansează la o nuntă în Tâncăbești.

Vizită fără presă, dar cu interviu pentru o membră fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu”

Prezența la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Făgăraș, când se sărbătorea și Ziua Marinei cu ceremonii organizate la Constanța, a fost explicată de către Nicușor Dan prin faptul că obișnuia să meargă la mănăstire cu părinții săi când era copil, fiind în apropierea orașului său natal. Totuși, nu poate fi ignorat faptul că în calitate de președinte, Nicușor Dan a ales să meargă la această mănăstire care este cunoscută și pentru faptul că aici Fundația neolegionară „Ion Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri anuale, începând din 1990.

Fundația organizează aceste întâlniri la crucea mănăstirii, numite ”Zilele Rezistenței” și dedicate „luptătorilor anticomuniști”. De altfel, președintele a făcut referire la rezistența anti-comunistă, atunci când a argumentat opoziția sa față de legea anti-extremism, pe care o consideră neclară și a anunțat că o va retrimite Parlamentului, deși Curtea Constituțională i-a respins în unanimitate sesizarea de neconstituționalitate.

Prezența lui Nicușor Dan la mănăstirea Sâmbăta de Sus nu a fost anunțată oficial pe agenda președintelui. Imagini cu șeful statului, partenera sa și copiii lor care se aflau la slujbă au fost publicate în exclusivitate de Antena 3, care a avut un reporter în zonă ce i-a luat și o scurtă declarație președintelui.

Șeful statului a mai acordat un singur interviu, pentru Lucia Baki, director la publicația Monitorul de Făgăraș și membră fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu” (după cum este prezentată chiar în publicația pe care o conduce), participă activ la evenimentele organizate de fundație și este co-autor alături de Ion Gavrilă Ogoranu al unui volum despre Rezistența anti-comunistă.

Întrebată de Gândul cine plătește această campanie, Administrația Prezidențială a răspuns, în urmă cu două zle:

„Administrația Prezidențială nu a încheiat contracte de prestări servicii pentru producția clipurilor postate pe contul de TikTok al Președintelui României, Nicușor Dan, și nu a decontat sau achitat nicio sumă pentru realizarea acestora”, se arată în răspunsul primit.