BREAKING Nicușor Dan: Într-o situație similară cu Polonia, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel / Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați / Gradul de alertă în România nu a fost ridicat

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că într-o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în Polonia – unde 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez -, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel. Șeful statului a subliniat că „oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, iar gradul de alertă în România nu a fost ridicat.

„Solidaritate cu Polonia. A foat o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce am avut noi am avut accidental. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a declarat președintele.

„În urma legii pe care Parlamentul a dat-o în martie și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt îndeplinite. România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a subliniat șeful statului.

Nicușor Dan a mai precizat că gradul de alertă nu a fost ridicat în România.

Context: Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, notează și Reuters. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

