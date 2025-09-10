G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Nicușor Dan: Într-o situație similară cu Polonia, procedurile sunt pregătite pentru…

Sursa foto: Genya SAVILOV / AFP

BREAKING Nicușor Dan: Într-o situație similară cu Polonia, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel / Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați / Gradul de alertă în România nu a fost ridicat

Articole10 Sep 0 comentarii

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că într-o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în Polonia – unde 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez -, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel. Șeful statului a subliniat că „oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, iar gradul de alertă în România nu a fost ridicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Solidaritate cu Polonia. A foat o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce am avut noi am avut accidental. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a declarat președintele.

„În urma legii pe care Parlamentul a dat-o în martie și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt îndeplinite. România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a subliniat șeful statului.

Nicușor Dan a mai precizat că gradul de alertă nu a fost ridicat în România.

Context: Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC. Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, notează și Reuters. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

LIVETEXT Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian / Varșovia invocă articolul 4 din NATO / Tusk: “Polonia se află în cea mai apropiată situație de conflict de la al Doilea Război Mondial” / “Spațiul aerian polonez a fost violat de un număr imens de drone” / NATO nu consideră invazia dronelor în Polonia un atac (surse)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.