Nicuşor Dan, despre relaţia cu omul de afaceri Matei Păun: Îl mai sun din când în când să-l întreb cum ar face lucrurile / Ce spune despre afacerile lui Păun în Rusia

Primarul general Nicuşor Dan susţine că singurii bani pe care i-a primit de la omul de afaceri Matei Păun au fost ”1.000-2.000 de euro” în campania electorală din 2012, când Nicuşor Dan a candidat pentru prima dată la Primăria Capitalei. Apoi, Matei Păun a fost şeful său de campanie la alegerile din 2016, iar despre 2024 spune: ”Ne-am mai sfătuit din când în când”. Nicuşor Dan susţine că s-a mai intersectat cu Matei Păun pe plaja bulgară Krapets, fiind în acelaşi cerc de prieteni. De asemenea, Nicuşor Dan a explicat că Matei Păun a fost angajatul unei firme americane care a derulat afaceri în spaţiul ex-sovietic, însă nu a făcut bani în nume personal în Rusia. Întrebat dacă Matei Păun e o vulnerabilitate pentru campania sa prezidenţială, Nicuşor Dan a admis că, ”în măsura în care oamenii ascultă ştiri din astea conspiraţioniste, poate să fie”, transmite News.ro.

Insider politic: Ce este Matei Păun pentru dumneavoastră? E prieten, e finanţator, e sfetnic?

Nicuşor Dan: Nu e finanţator, ca să închidem…

Insider politic: Dar nu v-a dat niciodată bani pentru campanie?

Nicuşor Dan: Cred că în campania din 2012, când eram independent…

Insider politic: Şi aţi ratat la mustaţă intrarea în Consiliul General.

Nicuşor Dan: Exact, în 2012, şi tot bugetul a fost de 50.000 de euro, e posibil să fi dat 1.000 sau 2.000 de euro, aşa cum au dat alţi mici sau mai mari investitori, doar aşa ca experiment. El a condus campania, şi asta a fost tot. El a condus campania electorală ca şef de campanie a USB şi a USR-ului, şi implicit a mea în 2016. În 2020 nu, pentru că atunci au fost USR cu PNL şi am avut resurse şi a fost o echipă care a fost plătită de PNL. Şi în 2024, pe campania pe alegerile locale, ne-am mai sfătuit din când în când. Asta e tot.

Insider politic: Dar unde l-aţi cunoscut pe Matei Păun?

Nicuşor Dan: Nu mai ţin minte care din evenimentele astea au fost mai repede. Atunci, în 2012, când am candidat, am avut o întâlnire cu oameni de afaceri, că era ceva nou să vină un independent, şi am avut o întâlnire cu vreo 40-50 de oameni de afaceri, şi a fost şi el acolo. Şi în paralel, din când în când, la Krapets, e un grup de prieteni: 30-40 de oameni care, cum îşi fac fiecare vacanţă, se mai intersectează pe acolo. Dar nu mai ţin minte exact anul în care… Deci, cumva, suntem în acelaşi cerc de prieteni.

Insider politic: Şi l-aţi întrebat despre afacerile sale din Rusia?

Nicuşor Dan: Da, l-am întrebat şi mi-a spus că, în anii 90, a fost angajatul unei firme americane care a investit în spaţiul ex-sovietic. El a acţionat acolo în calitate de angajat şi nu a făcut afaceri în nume personal, din care să câştige bani.

Insider politic: Deci nu e o vulnerabilitate domnul Matei Păun?

Nicuşor Dan: În măsura în care, într-o lume perfectă, în care toată lumea ar cerceta toate informaţiile şi lucrurile ar fi alb sau negru, evident că nu. Dar aşa, în momentul în care oamenii mai ascultă ştiri din astea conspiraţioniste, poate să fie. Cert este, asta încerc eu să spun tot timpul, eu sunt un om în spaţiu public de aproape 20 de ani şi lumea poate să verifice orice am făcut, orice am spus în tot intervalul acesta.

Insider politic: Dar Matei Păun va fi implicat în vreun fel în campania dumneavoastră de la prezidenţiale?

Nicuşor Dan: La fel ca şi în cea de la locale, având expertiza asta, îl mai sun din când în când să-l întreb cum ar face lucrurile.

Insider politic: Deci doar ca amic, nu ca angajat.

Nicuşor Dan: Fără discuţie, da.