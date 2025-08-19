G4Media.ro
Președintele Nicușor Dan participă de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale…

nicusor dan
sursa foto: X / Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan participă de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale din Târgu Mureș la videoconferințele Consiliului European și Coaliției de Voință

19 Aug

Președintele Nicușor Dan participă, marți, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) și la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de președintele António Costa.

Șeful statului participă la cele două videoconferințe de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei, a anunțat Biroul de presă al Administrației prezidențiale.

CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză. Prin profesionalism, loialitate și pregătire la cele mai înalte standarde internaționale, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale contribuie în mod esențial la asigurarea securității naționale și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene, precizează sursa citată.


Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.