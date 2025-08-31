Nicușor Dan, despre propunerile la șefia SRI și SIE: Până în momentul în care va exista o înțelegere între mine și majoritatea parlamentară suntem la nivel de speculații

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan nu a dorit să comenteze numele vehiculate pentru șefia serviciilor secrete SRI și SIE, afirmând că, până când nu va “exista” o înțelegere între el și majoritatea parlamentară, “suntem la nivel de speculații”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nicușor Dan a precizat că nu dorește să comenteze pe marginea acestui subiect până “în momentul în care va exista o înțelegere între mine și majoritatea parlamentară”

“Până atunci suntem la nivel de speculații (…) Până atunci nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”, a spus el, la Chișinău, la întrebările ziariștilor.

Acesta a mai spus că “stabilitatea este importantă pentru România” și “nu suntem într-o situație în care ne permitem să facem jocuri, președintele face o propunere, parlamentul respinge”.

Președintele Nicușor Dan a avut marți seară o întâlnire cu liderii coaliției la sediul guvernului, unde a discutat atât despre pachetul 2 de măsuri de reformă, cât și despre posibilele sale propuneri la șefia SRI și SIE, potrivit informațiilor G4Media.

Avocatul Gabriel Zbârcea este cel mai nou nume vehiculat ca posibilă nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), au declarat pentru G4Media surse politice. Alte nume vehiculate au fost Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL, potrivit acelorași surse.

Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. El a declarat într-un podcast că este ”naționalist și suveranist”. El a spus în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

De notat că societatea de avocatură a lui Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Mai mult, firma de avocatură a lui Zbârcea a reprezentat Gazprom în România, potrivit unui comunicat. Gazprom este compania de stat rusă prin care regimul autocratic de la Kremlin șantajează economic țările din Europa.