Nicuşor Dan: Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe…

nicusor dan calculat masurat
Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: George Călin

Nicuşor Dan: Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi nu am motive de îngrijorare în acest moment

8 Sep

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este lăudabil că această coaliţie funcţionează, că şi pe pachetul de măsuri economice a funcţionat şi a menţionat că nu are motive de îngrijorare în acest moment în legătură cu acest subiect, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, dacă are încredere că această coaliţie va funcţiona, având în vedere nemulţumirile din ultima vreme.

”În orice coaliţie există discuţii pentru că sunt mulţi oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi nu am motive de îngrijorare în acest moment”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat când vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei.

”E o decizie a coaliţiei care se va concretiza prin hotărâre de guvern”, a explicat preşedintele României.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat de ce anume îi este cel mai dor de la catedră.

”A fost un altfel de exerciţiu intelectual, mai sofisticat”, a transmis Nicuşor Dan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

4 comentarii

  1. Pentru el e laudabil, pentru cetateni e ingrijorator. Inseamna ca in vremurile astea de criza maxima, Inca mai exista ciolan de ros. Daca nu exista colan de ros coalitia asta disparea in secunda doi.

  2. Asa zicea si Iohannis: „Coalitia PSD-PNL functioneaza, Ciolacu si Ciuca sunt geniali, rotativa e minunata etc”.
    Pana au bagat Romania in sant, cu datorii si deficit istorice, efectul fiind ca au crescut in sondaje extremistii…
    E din ce in ce mai clar ca N. Dan e Iohannis2, orice pro.stii fac guvernantii le gaseste justificare, iar extremistii zburda, AUR ajungand fara sa faca nimic la 40%…

    • Diferența e că la momentul respectiv PNL USR și UDMR ar fi avut majoritate dar Iohanis, Cîțu și Ciucă au preferat PSD în locul USR.
      În prezent nu se poate face o majoritate fără PSD (excluzând partidele extremiste).

  3. Nu înțeleg de ce caută unii jurnaliști să exacerbeze orice posibilă sursă de tensiuni în coaliție. Zici că își doresc scandal cu orice preț.

