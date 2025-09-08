Nicuşor Dan: Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi nu am motive de îngrijorare în acest moment

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este lăudabil că această coaliţie funcţionează, că şi pe pachetul de măsuri economice a funcţionat şi a menţionat că nu are motive de îngrijorare în acest moment în legătură cu acest subiect, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, dacă are încredere că această coaliţie va funcţiona, având în vedere nemulţumirile din ultima vreme.

”În orice coaliţie există discuţii pentru că sunt mulţi oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi nu am motive de îngrijorare în acest moment”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat când vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei.

”E o decizie a coaliţiei care se va concretiza prin hotărâre de guvern”, a explicat preşedintele României.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat de ce anume îi este cel mai dor de la catedră.

”A fost un altfel de exerciţiu intelectual, mai sofisticat”, a transmis Nicuşor Dan.