Nicuşor Dan a stat lângă șeful NATO, în spatele lui Donald Trump şi al regelui Olandei, gazda evenimentului, la poza de grup de la summitul NATO

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la prima sa reuniune internaţională de anvergură, a avut o poziţie privilegiată la fotografia de grup a summitului NATO, care a început marţi seara cu un dineu de gală găzduit de regele Ţărilor de Jos, Willem-Alexander, transmite News.ro.

În fotografia realizată cu toţi invitaţii pe treptele Palatul Huis ten Bosch din Haga, reşedinţa oficială a regelui Willem-Alexander şi a reginei Maxima a Olandei, preşedintele României a stat în rândul al doilea, avându-l în stânga pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar în faţa sa au stat preşedintele SUA, Donald Trump, şi gazdele regale, care au ocupat rândul din faţă.

În stânga preşedintelui Trump a stat regele Willem-Alexander, iar în dreapta sa a fost preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu care şeful Casei Albe şi-a strâns cordial mâinile.

În timpul şedinţei foto, Nicuşor Dan a fost surâzător, la fel şi regele olandez şi Mark Rutte, aceştia din urmă fiind văzuţi făcând mici comentarii. Şi Donald Trump zâmbeşte la un moment dat larg, pentru fotografie.

După încheierea fotografiei de grup, preşedintele Trump s-a întors către Mark Rutte făcându-i un semn prietenos, în timp ce regina Maxima zâmbeşte şi vorbeşte cu preşedintele francez Emmanuel Macron, care stătea în stânga sa.

Regele Willem-Alexander se întoarce către Nicuşor Dan, cu care schimbă câteva cuvinte, în timp ce Donald Trump asistă şi îl bate uşor pe braţ pe suveranul olandez, ascultând ce zice şi făcând apoi un scurt comentariu. Monarhul continuă să discute cu preşedintele României, în timp ce Donald Trump, rămas în spate, urcă treptele în urma lor, alături de regina Maxima.

De remarcat că în fotografia de familie, premierul Ungariei, Viktor Orban, considerat un bun prieten al lui Donald Trump, stă pe rândul din spate, lângă premierul Albaniei (conform rangului, în primele rânduri stau preşedinţii, în timp ce premierii sunt în spatele lor). Liderii europeni, Ursula von der Leyen şi Antonio Costa, precum şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au fost aşezaţi pe rândul al doilea, ca şi Nicuşor Dan.

Summitul NATO de la Haga va continua miercuri cu o reuniune de câteva ore a liderilor în cursul căreia principalul subiect va fi creşterea cheltuielilor pentru apărare.