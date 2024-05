Nicușor Dan a explicat cine este „mafia imobiliară” / El mai arată că peste 50% din autorizațiile de construire contestate, date de vechea administrație a Capitalei, au fost anulate prin decizii ale instanțelor

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost chestionat în emisiune la Antena 3 despre afirmația sa privind existența unei așa zise mafii imobiliare în Capitală. Edilul a argumentat că această mafie există, în primul rând din pricina corupției de la nivelul autorităților publice, de exemplu „atunci când e prevăzut că pe un spațiu verde nu se poate construi, dar totuși, autoritatea publică dă voie să se construiască. Acesta înseamnă corupție”. De altfel, a punctat edilul, tocmai pentru că legea nu a fost respectată de autorități (referindu-se la vechea administrație a Capitalei – n.red) s-au anulat peste 50% din autorizațiile de construire contestate, prin decizii date de instanțe.

Mafie imobiliară mai înseamnă și „acel grup de dezvoltatori care se dovedește mai puternic decât statul, pentru că ajunge să influențeze deciziile statului”, a mai spus Nicușor Dan.

Și cel mai grav, avem de a face și cu „acea mafie care le permite dezvoltatorilor imobiliari să ducă litigii împotriva persoanelor fizice din ONG-uri care îndrăznesc să le conteste proiectele imobiliare”, a mai spus Nicușor Dan.

Recent, primarul Capitalei a afirmat că a dat autorizaţii de construire câte au dat şi administraţiile anterioare, dar a precizat că cele pe care le-a emis Primăria în mandatul său sunt legale. El a spus că există o mafie imobiliară în Bucureşti şi a precizat că forma cea mai agresivă este când aceşti oameni încep să dea în judecată şi să ceară despăgubiri de zeci de milioane de lei de la persoane fizice.

„Am dat autorizații în acelaşi ritm în care au dat şi administraţiile anterioare, cu diferenţa că alea noastre sunt legale, că dintre alea date în administraţia trecută şi contestate în instanţă, 50% erau nelegale, anulate de instanţă. Noi am verificat la sânge şi am dat. Cam 600-800 de autorizaţii pe an au dat toţi primarii din Bucureşti, noi dând autorizaţii numai pe zonele istorice ale oraşului, pe zonele protejate”, explica Nicuşor Dan.

„Există speculă imobiliară şi mafie imobiliară. Speculă imobiliară este când tu cumperi un teren şi faci nişte operaţiuni, de exemplu iei un PUZ de la Consiliul General şi în urma acestui PUZ, deci tu nu faci nimic decât cumperi, nişte oameni fac nişte hârtii şi în urma acestor hârtii valoarea terenului tău creşte cu 50%, cu 80%, cu 100%. Asta e speculă imobiliară şi a funcţionat ani de zile foarte bine. Problema este că multe din actele astea erau ilegale şi nu existau instituţii de control care să le controleze. Şi în momentul în care oamenii ăştia controlează instituţiile statului, atunci deja ne apropiem de mafie, de cuvântul mafie. Şi forma cea mai, în opinia mea, cea mai agresivă a cuvântului mafie este când oamenii ăştia încep să ameninţe, nu fizic, dar dând în judecată cum au dat şi pe mine să-mi ceară despăgubiri pe persoană fizică de 10 milioane de lei, de 20 milioane de lei, de 70 milioane de lei pentru că nu vreau să votez un proiect sau nu vreau să semnez un proiect”, mai afirma Nicuşor Dan.