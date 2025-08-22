Cum să ajungi voluntar în Seychelles / Trei luni de vacanță în care să protejezi țestoasele marine / Se asigură cazare

În fiecare an, Marine Conservation Society Seychelles și Nature Seychelles selectează un grup de voluntari care să patruleze pe plaje, să monitorizeze și să numere țestoasele, să protejeze cuiburile din Rezervația specială Cousin Island, anunță La Repubblica.

Experiență în monitorizarea țestoaselor marine, condiție fizică excelentă, obiceiul de a merge multe ore pe plaje nisipoase sub soarele tropical, flexibilitate și capacitatea de adaptare la condiții izolate și ritmuri schimbătoare și, desigur, un nivel bun de limbă engleză. Acestea sunt caracteristicile necesare pentru cei care doresc să devină, pentru câteva luni, un voluntar în Seychelles cu scopul de a-și oferi sprijinul pentru conservarea țestoasei cu cioc de șoim, una dintre cele mai periclitate specii dintre țestoasele marine.

Seychelles găzduiesc una dintre cele mai mari cinci populații de broaște țestoase cu cioc de șoim din lume, o specie pe cale de dispariție critică, iar insula Cousin, situată la 2 km de coasta Praslin și a doua insulă ca mărime din arhipelag, este cel mai important loc de cuibărit pentru această specie din Oceanul Indian de Vest.

Chiar aici, în fiecare an, sute de țestoase ies din apele din jurul insulei pentru a cuibări.

Și tocmai pe această insulă de granit vor avea loc patrule pe plajă, chiar în zorii zilei sau seara târziu, pentru a documenta cuibăritul țestoaselor, pentru a colecta date pe teren și pentru a le introduce în baze de date la întoarcerea la baza de operațiuni. Fără a uita, desigur, să ne aflăm într-un fel de paradis pe pământ unde, în orele libere, va fi posibil să te relaxezi și să descoperi frumusețea arhipelagului.

Proiectul de monitorizare a țestoaselor se desfășoară în Cousin din 1972 și în fiecare an Marine Conservation Society Seychelles și Nature Seychelles, acceptă un număr limitat de voluntari prin intermediul cărora sunt actualizate datele înregistrate de-a lungul anilor, datele și locurile de cuibărit, în timp ce plajele sunt patrulate de mai multe ori pe zi.

„De asemenea, pe înotătoarele din față ale fiecărei țestoase cuibăritoare întâlnite în timpul patrulărilor pe plajă sunt atașate etichete metalice din titan cu un cod unic de identificare.

Această activitate îndelungată i-a permis lui Cousin să identifice femele individuale pe măsură ce se întorc pe plaje pentru a cuibări sezon după sezon”, explică site-ul web al proiectului, care a deschis aplicațiile pentru acest an pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, cu sejururi de trei luni în diferite intervale de timp: octombrie-decembrie, noiembrie-ianuarie, decembrie-februarie și februarie-aprilie.

Cazarea este asigurată în dormitoare comune, cu bucătărie și baie comune, și este plătită de organizație, în timp ce transportul și mesele sunt plătite de voluntar.

Pentru a aplica, persoanele interesate își pot trimite candidatura prin e-mail la adresa [email protected], precizând motivele și adăugând un CV actualizat și o fotografie tip pașaport. Numai candidații preselectați vor fi contactați.

În urma preselecției, vor fi solicitate și copii ale asigurării de călătorie. Formarea în biologie marină sau în domenii similare, experiența în conservarea mediului marin tropical și competențele în colectarea sau analiza datelor vor constitui un avantaj.