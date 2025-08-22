G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cutremur cu magnitudinea 4,4 în Gorj

cutremur, seism
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cutremur cu magnitudinea 4,4 în Gorj

Articole22 Aug 0 comentarii

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs în județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în Oltenia, Gorj un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Ramnicu Valcea”, a precizat sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

seismograf, cutremur, richter, magnitudine
Sursa foto: Wikimedia Commons / Petr Brož (Czech Academy of Science)

Cutremur cu magnitudine de 4,3 în Gorj, vineri seara

Articole10 Noi 2023
0 comentarii
cutremur, seism
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cutremur de 4,9 pe scara Richter în apropiere de Târgu Jiu

Articole20 Mar 2023
2 comentarii
Sursa foto: Pixabay

Gorj: 121 de clădiri, avariate în urma cutremurelor, conform bilanţului autorităţilor. Printre acestea se numără 27 de şcoli, 17 instituţii publice, 24 de blocuri de locuințe

Articole22 Feb 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.