LIVE TEXT VIDEO Nicușor Dan a apelat la poliția națională și la Jandarmerie pentru a sprijini demolarea construcțiilor de la Piața Unirii / Primarul este însoțit și de buldozere / Polițist local Sectorul 4: Au fost răniți doi oameni. Replica lui Nicușor: Permiteți-mi să nu cred / Prefectul Capitalei anunță că va ataca în instanță dispoziția dată de Nicușor Dan

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, s-a deplasat din nou, luni seara, la ora 19.00, la șantierul de la plafonul din Piața Unirii pentru a pune în vedere constructorului să desființeze construcțiile de pe terenul primăriei, însă reprezentanții companiei au refuzat. Primarul a cerut poliției naționale și jandarmeriei să-l sprijine în acțiune, fiind însoțit și de buldozere. În fața opoziției reprezentanților Poliției Locale Sector 4, reprezentanții primăriei au renunțat în cele din urmă la tentativă, dar a promis că gardurile vor fi date jos în cele din urmă.



”Am emis o dispoziție de primar prin care am dispus ca poliția locală împreună cu angajații de la alpab și administrația străzilor să desființeze construcțile de pe terenul nostru. Am întrebat constructorul, înțeleg că nu vrea. în măsura în care poliția locală e împidicată de cineva, am solicitat sprijinul poliției naționale”, a declarat Nicușor Dan.

”E un abuz să dați dispoziție în zonă protejată. Nu aveți competență”, i-a răspuns administratorul șantierului.

Ora 20.29 Prefectul Capitalei anunță că va ataca în instană dispoziția de demolare dată de Nicușor Dan. ”O voi ataca în instanță în seara asta, dispoziția de demolare și circul cu excavatoare. Dispoziția a fost dată pe picior, în seara aceasta”. Întrebat cine crede că are dreptate în această dispută, prefectul a răspuns: Sectorul 3 și Sectorul 4.

”Sunt convins că nu o să meargă atât de departe. Am și eu foarte mulți ani în administrație, nu am întâlnit așa ceva. Am discutat cu dânsul, să ne gândim și cu cei de la primăria sector 4 și cu Nicușor Dan”, a mai declarat prefectul. El a spus că pe documentele care există acum, înclină să dea dreptate primăriei sector 4.

”Există o autorizație de construcție pentru această lucrare, iar jurisprundența din România… Au fost foarte multe situații, dacă există autorizație de construcție, numai în măsura în care este considerată emisă în mod nelegal se poate desființa”, a mai precizat prefectul.

Ora 20.20 Prefectul Capitalei Mihai Toader, fost primar PSD al sectorului 2, a ajuns și el în Piața Unirii.

Ora 20.19 Fostul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, a ajuns în Piața Unirii, însoțită de mai mulți useriști. Ea a susținut că dispoziția de primar emisă de Nicușor Dan trebuie pusă în executare inclusiv cu ajutorul poliției naționale.

UPDATE 20.04 Poliția Capitalei a anunțat că a deschis dosar penal pentru distrugere și pentru vătămare corporală în cazul a două persoane: ”Având în vedere sesizarea, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au codus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet. La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate. În continuare, la fața locului, rămân echipaje de polițiștii și jadarmi, pentru dispunerea măsurilor din competență.”

UPDATE 20.00 Situația este în continuare tensionată în șantierul din Piața Unirii. Gardul șantierului este păzit de jandarmi. A existat și un moment tensionat, în momentul în care un angajat al primăriei Capitalei a încercat să pătrundă în perimetrul șantierului organizat de primăria Sector 4. Primarul Nicușor Dan este și el prezent și le-a spus că este decis să rămână toată noaptea, până când gardurile vor fi demolate.

UPDATE 19.39 La fața locului au sosit și două ambulanțe, dar nu este clar dacă a fost cineva rănit.

UPDATE 19:31 “Nu-mi închipuiam că nu vom reuși să intrăm dar o să ne întoarcem cu un nou plan. Până la urmă aceste garduri vor fi date jos”, a declarat Nicușor Dan, după ce s-a renunțat la tentativa de dărâmare a gardurilor cu ajutorul unor buldozere, în fața opoziției Poliției Locale Sector 4.

UPDATE 19:18 Un polițist local de la Sectorul 4 a strigat la primarul general că doi oameni sunt răniți. „Permiteți-mi să nu cred”, a răspuns Nicușor Dan.

„Aceste garduri în cele din urmă vor dispărea pentru că România este un stat de drept”, a mai spus acesta.

UPDATE 19. 13 Buldozerul a ajuns lângă gardul șantierului, dar nu este clar daca reușește sau nu. În fața gardului sunt postați reprezentații constructorului,

În prima parte a zilei de luni, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a avut o reacție dură față de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în scandalul șantierului pentru refacerea plafonului de beton de la Piața Unirii. ”E vorba despre mofturile unui primar care vrea să ia niște bani înainte să ia avizele necesare. Primăria Sectorului 3 a dat nelegal o autorizație de construire pentru Primăria Sectorului 4, pentru că PS3 nu e proprietar pe acest teren”, a spus Nicușor Dan.

El a spus că Poliția Locală va îndepărta gardurile montate de Primăria Sectorului 4 la șantierul anunțat de Băluță.

„Niște cetățeni au pus niște garduri pe care noi o să le luăm”, a spus Nicușor Dan, precizând că același lucru se va întâmpla cu utilajele constructorului, care „o să plece”.

Nicușor Dan a mai spus că Primăria Sectorului 3 nu este “competentă” să emită o astfel de autorizație, care “nu poate fi folosită”. El nu a exclus aducerea cazului în fața instanței.

În ceea ce privește proprietarul terenului, Nicușor Dan a comparat situația cu cea de la parcarea din Piața Universității. “Un operator privat are parcarea și deasupra unde sunt statuile este o altă carte funciară care spune că acolo e municipiul București. Apele române au cursul Apei Dâmboviței (…) E identic cu palmierii și numitorul comune este PSD”.

Primarul general a afirmat că Primăria sectorului 4 nu are drept de proprietate pe acest teren. “Este ca și cum aș veni eu la Dvs în curte și fără autorizație îmi construiesc o gheretă”, a explicat el, precizând că așteaptă ca primăria sectorului 4 să vină cu avizele solicitate.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a anunțat, într-o conferință de presă, că Sectorul 3, unde primar este Robert Negoiță, a emis autorizația de construire în regim de urgență. Băluță susține că întreaga zonă nu aparține Primăriei Municipiului București, ci Ministerului Mediului prin Apele Române, iar cea mai mare parte a terenului este preponderent în Sectorul 3 și nesimnificativ în Sectorul 4.

Băluță anunțase luni, într-o postare pe rețelele sociale, că ar fi început lucrările de refacere a Planșeului Unirii, o placă de beton care susține practic interesecția de la Piața Unirii din București. Băluță susține că lucrările nu vor afecta circulația rutieră sau pietonală, ceea ce înseamnă că lucrările sunt făcute în zona Parcului Unirii și nu pe carosabil.

Nicușor Dan a spus că Primăria Sectorului 3 nu are competența legală de a autoriza aceste lucrări, dat fiind că Pasajul Unirii este în proprietatea și administrarea Primăriei Generale.

Care e miza începerii de urgență a lucrărilor la planșeu? Primarul Daniel Băluță a cerut constant de la Primăria București o autorizare în regim de urgență a lucrărilor la planșeul Unirii, dar primarul Nicușor Dan a cerut respectarea tuturor pașilor necesari. Dacă șantierul ar fi autorizat în regim de urgență, Primăria Sector 4 ar avea trei beneficii principale:

ar câștiga câteva luni (diferența față de o procedura normală)

ar scăpa de obligația de a obține toate avizele necesare (vezi mai jos lista avizelor de la instituții de stat și companii de utilități)

ar putea trage prima tranșă din finanțarea de la guvern prin programul Anghel Saligny pentru a face plata către constructor, firma Erbașu Construcții. Contractul total atribuit de guvern prin Ministerul Dezvoltării e de 867 de milioane de lei de la bugetul statului, potrivit portalului licitațiilor publice.

Primăria Municipiului București a transmis printr-o adresă oficială că pentru lucrare e nevoie de un acord de la Administrația Străzilor și avize de la mai multe instituții și companii: Apele Române, Metrorex, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, SRI, STS, MApN, ISU, ALPAB, Direcția de Mediu din Primărie, ALPAB, Termoenergetica, Apa Nova, Orange, Distrigaz, STB, E-Distribuție, Netcity.