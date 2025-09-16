Netanyahu acuză imigrația musulmană din Europa că alimentează izolarea crescândă a Israelului pe scena mondială: “Vom fi Atena și super-Sparta”

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, este criticat pe scară largă în Israel marți dimineața pentru remarci în care recunoaște izolarea crescândă a Israelului, dar dă vina pe imigrația musulmană în Europa, precum și pe influența rețelelor sociale susținute de Qatar și China, scrie The Guardian.

Într-un discurs care a dus la o scădere a bursei din Tel Aviv luni, Netanyahu a avertizat că țara va trebui să devină o „super Sparta” cu „unele semne de autarhie”, evocând perspectiva unui viitor militarizat și autonom, cu mai puține schimburi comerciale cu restul lumii.

O comisie de anchetă a Națiunilor Unite a concluzionat marți că Israelul a comis genocid în Gaza și că înalți oficiali israelieni, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte. Până în prezent, peste 64.000 de palestinieni, în majoritate civili, au fost uciși.

Guvernul Netanyahu a negat acuzația de genocid, care este analizată și de Curtea Internațională de Justiție. Netanyahu a escaladat și mai mult conflictul, ordonând o ofensivă asupra orașului Gaza. După o noapte de bombardamente intense, marți au fost raportate atacuri terestre.

Netanyahu a dat însă vina pe străini pentru izolarea diplomatică crescândă a Israelului, pe care a numit-o „un asediu organizat de câteva state”.

„Unul este China, iar celălalt este Qatarul. Și ele organizează un atac asupra Israelului, asupra legitimității sale, în mediile sociale din lumea occidentală și din Statele Unite”, a declarat Netanyahu.

„Al doilea lucru este ceva ce ele pot face în mod unic în Europa de Vest. Europa de Vest are minorități islamiste numeroase. Ele sunt vocale. Multe dintre ele sunt motivate politic. Ele se aliază cu Hamas, se aliază cu Iranul”, a spus prim-ministrul.

„Ei exercită presiuni asupra guvernelor din Europa de Vest, multe dintre ele fiind binevoitoare față de Israel, dar acestea văd că sunt depășite, de fapt, de campaniile de protest violent și de intimidare constantă.”

În aceste condiții, a spus el, Israelul trebuie să-și dezvolte rapid capacitatea de a produce tot ceea ce are nevoie din punct de vedere militar, fără a depinde de comerțul exterior.

„Suntem Atena și Sparta. Dar vom fi Atena și super-Sparta”, a spus el. „Nu avem de ales; în următorii ani, cel puțin, va trebui să facem față acestor încercări de a ne izola.”

Remarcile sale păreau să fie o referire la Marea Britanie, Franța și Belgia, care sunt hotărâte să recunoască Palestina la Adunarea Generală a ONU și au devenit din ce în ce mai critice față de Israel în legătură cu războiul din Gaza.

Retorica lui Netanyahu despre izolare a fost denunțată marți în presa israeliană ca fiind o profeție care se poate împlini.

În ziarul Ma’ariv, comentatorul veteran Ben Caspit a scris: „Chiar și în termenii lui Netanyahu, un om care a spus deja toate lucrurile cele mai nesăbuite imaginabile, această declarație a fost excepțională prin nesăbuința, absurditatea și nebunia ei.”

„Omul și-a pierdut complet controlul, echilibrul și legătura cu realitatea”, a scris Caspit.

Opoziția acuză premierul că „a transformat Israelul într-o țară din lumea a treia”

Comentariile lui Netanyahu au stârnit reacții negative imediate din partea opoziției politice interne și a grupurilor industriale.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a declarat: „Izolarea nu este o soartă. Este rezultatul unei politici greșite și eșuate a lui Netanyahu și a guvernului său, care au transformat Israelul într-o țară din lumea a treia și nici măcar nu încearcă să schimbe situația”.

Președintele democraților, Yair Golan, a declarat furios: „Netanyahu „binecuvântează” cetățenii Israelului cu ocazia sărbătorii de Rosh Hashanah: pentru a-mi proteja scaunul, am nevoie de un război și o izolare veșnice. Și voi toți veți sacrifica statul, economia și viitorul copiilor voștri, precum și legătura lor cu lumea. Răspunsul nostru pentru acest om josnic: anul acesta, vă vom înlocui și vom salva Israelul”.

Gadi Eisenkot, fost membru al guvernului de război al lui Netanyahu, care a părăsit recent partidul Unității Naționale, a criticat „paralizia care i-a cuprins pe Netanyahu și pe „Cabinetul din 7 octombrie” în gestionarea războiului din Gaza de mai bine de un an”, adăugând: „Dacă prim-ministrul nu știe cum să remedieze situația, atunci ar trebui să predea cheile și să returneze mandatul poporului, imediat”.

Președintele Asociației Producătorilor din Israel, Ron Tomer, a declarat că Netanyahu „a spus public ceea ce simțeam și împotriva căruia avertizam: brandul israelian, creativitatea, cererea și succesul, au fost grav afectate în lume”.

„Industria israeliană se va asigura că nu vom duce lipsă de nimic – nici de securitate, nici de alimente, nici de nimic vital pentru economia israeliană. Acestea fiind spuse, o piață autarhică va fi un dezastru pentru economia Israelului și va influența calitatea vieții fiecărui cetățean”, a spus el.