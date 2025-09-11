NATO își consolidează apărarea după doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei / Ce măsuri au luat țările Alianței

Mai multe state membre ale NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a asigura flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor rusești în spațiul său aerian. În primele ore ale zilei de miercuri, trei drone rusești au fost doborâte după ce au pătruns în spațiul aerian polonez. Alte drone s-au prăbușit la sol și au fost găsite ulterior în estul Poloniei. Polonia a solicitat o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la incident, care va avea loc vineri la ora 19:00 GMT, transmite BBC.

Ca răspuns la incursiunea dronelor, Țările de Jos și Republica Cehă au declarat că vor trimite mijloace de apărare în Polonia, în timp ce Lituania va primi o brigadă germană și un avertisment mai puternic cu privire la atacurile rusești asupra Ucrainei care ar putea trece dincolo.

Germania a declarat, de asemenea, că își va „intensifica angajamentul de-a lungul frontierei de est a NATO” și va extinde și extinde poliția aeriană deasupra Poloniei. Ulterior, Emmanuel Macron din Franța a anunțat că țara sa va trimite trei avioane de luptă Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian al Poloniei. „Nu vom ceda în fața intimidării crescânde a Rusiei”, a declarat Macron. Adresându-se joi parlamentului, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a enumerat ofertele de sprijin din partea partenerilor Poloniei, spunând că olandezii vor desfășura sisteme de apărare aeriană, artilerie și 300 de soldați, în timp ce cehii vor trimite elicoptere și 100 de soldați.

El a mai spus că francezii și britanicii ar putea desfășura avioane pentru a asigura flancul estic al NATO. „Polonia a auzit în mod repetat cuvinte de solidaritate și gesturi goale de-a lungul istoriei sale”, a declarat Kosiniak-Kamysz. „Astăzi, avem declarații concrete”. Deși dronele și rachetele rusești au mai pătruns în unele țări membre NATO, acesta a fost cel mai grav incident de acest gen de când Moscova și-a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Kremlinul a declarat că nu are alte comentarii de făcut cu privire la afirmațiile potrivit cărora Rusia ar fi încercat în mod deliberat să alimenteze tensiunile din Polonia. Cu toate acestea, mulți lideri polonezi și europeni cred că incursiunea a fost deliberată. „Această provocare rusă… nu este nimic mai mult decât o încercare de a ne testa capacitățile”, a declarat președintele Poloniei, Karol Nawrocki, preluând comentariile omologilor săi german și francez.

Cu toate acestea, opiniile experților sunt împărțite cu privire la intenția Moscovei de a lansa dronele în Polonia. – Accidental sau deliberat? Incursiunea dronelor rusești în Polonia este un test pentru NATO Joi, comandantul militar suprem al NATO, Alexus Grynkewich, a recunoscut că nu se știe încă dacă actul a fost intenționat și a declarat că numărul exact de drone care au pătruns în spațiul aerian polonez nu a fost încă stabilit. Dar, în fața nervozității crescânde a țărilor care se învecinează cu Rusia, nici NATO și nici Polonia nu își asumă niciun risc.

Varșovia va stabili restricții pentru drone și traficul aerian de mici dimensiuni de-a lungul frontierelor sale estice cu Belarus și Ucraina, iar Letonia a anunțat că spațiul său aerian estic va fi închis timp de o săptămână. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a oferit să ofere îndrumare și instruire reprezentanților militari occidentali cu privire la modul de respingere a atacurilor aeriene rusești, așa cum fac forțele de apărare ucrainene aproape în fiecare seară. Zelensky a solicitat, de asemenea, un sistem comun de apărare aeriană care să acționeze ca un scut aerian deasupra Europei, ca răspuns la comportamentul „insolent” al Rusiei.

La anxietatea resimțită în unele părți ale Europei de Est se adaugă exercițiile militare comune majore dintre Belarus și Rusia, denumite Zapad 2025, care urmează să înceapă vineri. Polonia urmează să își închidă granița joi la ora locală 00:00 (22:00 BST) „din motive de securitate națională… în legătură cu manevrele Zapad”, pe care le-a numit „foarte agresive”. Rusia a îndemnat autoritățile poloneze să redeschidă granița cu Belarus, avertizând că închiderea acesteia „va provoca daune grave” întreprinderilor și libertății de circulație.

„Facem apel la Varșovia să se gândească la consecințele unor astfel de măsuri distructive și să reconsidere decizia cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. Exercițiile Zapad anterioare au fost organizate cu câteva luni înainte de începerea războiului din Ucraina și au implicat în total aproximativ 200 000 de militari. Potrivit șefului serviciilor de informații militare lituaniene, Mindaugas Mazonas, exercițiul din acest an va fi de mai mică amploare și va implica până la 30 000 de militari în total. Răspunsul președintelui american Donald Trump la incursiunea dronelor a fost până acum mut. „Ce se întâmplă cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei cu drone? Începem!”, a scris el miercuri pe rețelele de socializare, fără să ofere alte detalii. Președintele polonez Nawrocki a declarat că el și omologul său american au vorbit ca „parte a unei serii de consultări” cu aliații și a spus că discuțiile „au reafirmat unitatea noastră”.