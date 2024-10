Nadal și Djokovic, din nou pe teren – Turneul arabilor la care se plătește aproape dublu decât la Grand Slam: „Clipul de prezentare costă mai mult decât am câștigat eu în acest sezon”

În această săptămâna va avea loc la Riad, Arabia Saudită, prima ediție a 6 Kings Slam, turneu demonstrativ la care vor participa, printre alții, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, dar și liderul mondial Jannik Sinner.

Competiția oferă celor șase jucători un premiu de câte 1,5 milioane de dolari doar pentru participare.

În plus, organizatorii au pus la bătaie un premiu de 6 milioane de dolari pentru marele câștigător, ceea este este aproape dublu față de cât încasează în prezent cel care triumfă la un Grand Slam (3,8 milioane). Semn clar că banii nu sunt o problemă pentru arabi în goana lor după imagine.

Rafael Nadal (cel care a anunțat recent că se va retrage la finalul acestui sezon din tenisul profesionist) și Novak Djokovic au primit un bye din partea organizatorilor, astfel că cei doi vor juca direct în semifinale.

Ziua de 16 octombrie va fi prima a turneului și vor avea loc meciurile Daniil Medvedev vs Jannik Sinner și Holger Rune vs Carlos Alcaraz.

Pe 17 octombrie vor intra în scenă Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Ibericul va juca cu învingătorul partidei dintre Alcaraz și Rune, în timp ce Djokerul va da peste Jannik Sinner sau Daniil Medvedev.

Ziua de 18 octombrie va fi una liberă, în timp ce sâmbătă, 19 octombrie, vor avea loc cele două finale: pentru locul trei și pentru a fi stabilit marele învingător.

Câștigătorul va primi un cec în valoare de 6 milioane de dolari, cel mai mare premiu acordat unui învingător în istoria tenisului.

Părerile despre un asemenea turneu demonstrativ sunt împărțite, unul dintre contestatari fiind Andy Murray.

„Exceptând faptul că nu este un film (n.r. face referire la clipul de prezentare) și că nu te vei uita oricum la el, este un turneu demonstrativ de tenis de care nu-i pasă nimănui”, spune Murray.

Ocupant al locului 71 în ierarhia ATP, Corentin Moutet are un discurs aparte atunci când vine vorba despre clipul de prezentare al competiției: „Trailerul este mai scump decât câștigurile mele din acest an”.

Clipul de prezentare pentru 6 Kings Slam

Rolurile interpretate de cei șase jucători

Carlos Alcaraz – omul nisipurilor

Jannik Sinner – artist renascentist

Holger Rune – războinic viking

Daniil Medvedev – rege al urșilor

Rafael Nadal – regele zgurii

Novak Djokovic – lider al lupilor

This promo for the Six Kings Slam is better than a movie trailer.

Carlos Alcaraz – Sand man

Jannik Sinner – Renaissance artist

Holger Rune – Viking warrior

Daniil Medvedev – King of bears

Rafa Nadal – Clay warrior

Novak Djokovic – Leader of wolves

pic.twitter.com/ecNW4Iudv3

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2024