Nick Kyrgios revine în tenis după doi ani de pauză – Obiectivul îndrăzneț pe care și l-a propus

Nick Kyrgios va reveni în circuitul ATP după o pauză de doi ani de zile. Capriciosul jucător australian a anunțat în cadrul emisiunii Code Sports de la News Corp că este motivat să-și îndeplinească marele vis: câștigarea unui Grand Slam

În vârstă de 29 de ani, Nick a fost absent din tenisul profesionist masculin în ultimele două sezoane din cauza unor accidentări la genunchi, picior şi încheietură.

Nu a fost însă rupt total de sportul alb, el fiind analist pentru ESPN.

Revenirea pe terenul de tenis se va produce la turneul demonstrativ World Tennis League de la sfârşitul anului. Următoarea țintă va fi desigur participarea la Australian Open, turneu unde va fi unul dintre preferații publicului gazdă.

Fost ocupant al locului 13 în clasamentul mondial, Kyrgios a figurat pentru ultima dată în ierarhia ATP în luna octombrie a lui 2023. Momentan, australianul nu are clasament.

„Mă întorc pentru că există ceva care mă ţine în joc. Singurul lucru pe care îl urmăresc acum este un Grand Slam. Cred că este singurul lucru care îi va face pe oameni să tacă în cele din urmă. Aceasta va fi principala mea motivaţie”, a precizat Kyrgios atunci când a vorbit despre ceea ce-l motivează înainte de revenirea pe terenurile de tenis.

Cea mai bună performanță a lui Nick la turneele majore a fost finala disputată împotriva lui Novak Djokovic la ediția din 2022. Cu toate că a câștigat primul set, australianul nu a putut menține nivelul ridicat, a căzut pradă nervilor și a fost învins de un Novak Djokovic mult superior la capitolele experiență și concentrare (6-4, 3-6, 4-6, 6-7(3)).

Născut pe 27 martie 1995, la Canberra, Nick a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 13. Are șapte titluri ATP câștigate, 205 victorii și 114 înfrângeri și a adunat doar din premiile din tenis suma de $12,486,696.

Turneele câștigate de Nick sunt Tokyo, Atlanta, Marseille (toate în 2016), Brisbane (2018), Washington, Acapulco (2019) și din nou Washington (2022).

Nadal și Djokovic, din nou pe teren – Turneul arabilor la care se plătește aproape dublu decât la Grand Slam: „Clipul de prezentare costă mai mult decât am câștigat eu în acest sezon”

Rezultatele lui Kyrgios contra BIG 3

Kyrgios vs Djokovic 2-1

Kyrgios vs Nadal 3-6

Kyrgios vs Federer 1-6

Nick Kyrgios is coming back in December after a long injury layoff and wants to „shut up” his critics. 🤫 🎾#BBCTennis pic.twitter.com/wredQbUiBM

— BBC Sport (@BBCSport) October 14, 2024