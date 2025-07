Ministerul Educaţiei: Bursele destinate reinserţiei mamelor minore rămân în cuantumul existent. Ele vor fi incluse în categoria mai largă a “burselor sociale”

Mirabela Amarandei – Duminică, consiliera ministrului Educaţiei şi cercetător doctorand la Universitatea din Bucureşti anunţă sâmbătă că bursele destinate reinserţiei mamelor minore rămân în cuantumul existent iar ele vor fi incluse în categoria mai largă a “burselor sociale”, transmite News.ro.

Mirabela Amarandei scrie într-o postare pe Facebook că problema mamelor minore e una complexă, cu multe straturi. ”Sunt multe poveşti de viaţă cu multe speranţe şi visuri năruite. Copii care cresc alţi copii. Mame – copii care au nevoie de ajutor. Şi pentru care educaţia este singura cale pentru ca ele şi ai lor micuţi să poată ieşi din sărăcie, abuzuri, neîmplinire. Bursele destinate reinserţiei şcolare a mamelor minore sunt, fără tăgadă, o măsură al căror efect se va vedea nu doar asupra educaţiei şi calităţii vieţii mamei şi copilului, dar şi asupra generaţiilor care vor urma. Toate studiile serioase vorbesc despre impactul pe care nivelul de educaţie al părinţilor îl are asupra educaţiei şi viitorului copiilor. Fiecare zi, fiecare an în plus de şcoală contează. În cazul nostru, pentru mamele eleve care, astfel, au şansa la un viitor mai bun pentru ele şi pentru copiii lor prin participare şi prin educaţie cu sens”, arată consiliera ministrului.

Potrivit acesteia, ”într-o situaţie de criză, de multe ori, poate nu se comunică suficient de bine sau de clar şi primează nevoia de acţiune imediată, ca răspuns la criză”. ”Ministrul Daniel David anunţase acum câteva săptămâni, la primele discuţii despre măsurile din educaţie, că bursele pentru mamele minore nu sunt un subiect de negociere, înţelegând impactul şi importanţa lor. Astăzi am rediscutat cu el tema şi mă bucur că ministrul David şi-a reconfirmat poziţia, respectiv de menţinere a acestora în pachetul de măsuri asumat de Ministerul Educaţiei. Bursele destinate reinserţiei mamelor minore rămân. În cuantumul existent. Ele vor fi incluse în categoria mai largă a “burselor sociale”- de aici, poate, şi confuzia”, afirmă Mirabela Amarandei – Duminică.

Oficialul ministerului precizează că şi educaţia, ca şi celelalte sectoare, este afectată de criza bugetară pe care actualul Guvern încearcă să o ajusteze. ”Da, poate fi un moment de ajustare şi de echilibrare a politicilor, a alocărilor financiare şi a filosofiei pe care aşezăm educaţia din România. Dar există nişte argumente şi raţionale şi juste pe care se structurează actualele măsuri şi mă bucur că incluziunea mamelor minore rămâne, şi pentru ministrul Daniel David, un subiect care nu se negociază în criză. Detaliile privind aplicarea măsurilor vor fi oferite marţi, după aprobarea în forma finală a legii, acum aceasta aflându-se încă în analiza parlamentară”, mai spune consiliera.