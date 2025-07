Daniel David despre burse: Vedeţi ce facem când aducem în 2-3 ani resurse foarte multe într-un sistem care nu are formele corecte, ajungem să distorsionăm uneori şi mintea copiilor / Noi am pervertit meritul

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă că sistemul de burse implementat până acum în învăţământul preuniversitar a ajuns să „pervertească meritul” . „Eu sunt foarte îngrijorat că vedeţi ce facem când aducem în 2-3 ani resurse foarte multe într-un sistem care nu are formele corecte, ajungem să distorsionăm uneori şi mintea copiilor. (…) Nu mergi să iei o notă mare pentru a primi bursă”, afirmă ministrul, conform News.ro.

Daniel David a fost întrebat, într-o emisiune televizată, ce mesaj are pentru acei elevi care a învăţat tot anul pentru a obţine media necesară bursei de merit şi care acum nu mai primesc bursă pentru că nu sunt printre primii din clasă, făcând parte din clase foarte bune. „Spun elevului următorul lucru: mă bucur că are note mari. Dar eu sunt foarte îngrijorat că vedeţi ce facem când aducem în 2-3 ani resurse foarte multe într-un sistem care nu are formele corecte, ajungem să distorsionăm uneori şi mintea copiilor. Mergi la şcoală pentru că învăţământul e obligatoriu cu speranţa că îţi şi place şi că vezi faptul că te ajută social. Nu mergi să iei o notă mare pentru a primi bursă”, a afirmat Daniel David sâmbătă, la Digi 24.

Ministrul este de părere că ideea de merit a fost pervertită. ”Noi am pervertit meritul pentru că aveam un sistem în care aveai bursa de merit de minim 30% într-o clasă. Şi dacă aveai clase foarte bune în care toţi aveau peste 9,50, nu mai era 30%, era 100%. Nu este ok. După mine, meritul trebuie să fie merit”, susţine Daniel David.

Ministrul a vorbit şi despre bursele pentru olimpici. „La Olimpiade trebuie să mergi fiindcă te interesează, îţi place să înveţi mai mult, e foarte bine că iei premii şi noi vom premia în continuare olimpicii şi naţionali şi internaţionali, mai ales pentru premiile 1, 2, 3 şi pentru menţiuni. Dar după ce ai luat premiul, nu avem cum să susţinem şi un sistem de burse lunare. Pentru că dacă tu eşti olimpic, dincolo de premiul pe care l-ai luat, poate iei bursa de merit din clasa ta. Deci vedeţi, eu nu sunt din start împotriva faptului că nu am avea nevoie de mai mulţi bani pentru bursă. Eu spun că trebuie să gândim mai bine banii respectivi, fiindcă am dus în bursă în care am avut următoarele situaţii: oameni cu bursă de merit care nu s-au prezentat la bacalaureat sau n-au luat bacalaureatul dacă s-au prezentat, burse de rezilienţă, s-au prezentat la bacalaureat n-au luat bacalaureatul, sunt anomalii pe care n-am mai putea duce”, a adăugat David. Acesta a pledat din nou pentru ideea conform căreia în învăţământul preuniversitar trebuie sprijiniţi cei care, din cauza unor condiţii socio-economice, nu pot accesa învăţământul gratuit. Întrebat cu cât s-ar reduce fondul pentru burse, în condiţiile în care bugetul alocat până acum a fost de aproximativ 6,5 miliarde de lei, ministrul a explicat că nu există date la acest moment, pentru că nu au fost calculate bursele sociale. „Pe noi ne-a interesat şi mă interesează, cu siguranţă, să elimin excesele, să venim cu mecanisme normale, bursa socială să fie pentru cei care au nevoie de bursă socială, meritul să fie merit şi vom vedea. Cu siguranţă va scădea bugetul. Nu ştiu cu cât în acest moment, fiindcă nu ştiu cât se vor califica pentru condiţiile sociale, de exemplu. Nu ştiu”, a răspuns Daniel David.