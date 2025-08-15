Edupedu.ro: Peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%, arată o analiză pe ultimii 10 ani a ANOSR / Alianța organizațiilor studențești cere Guvernului burse acordate 12 luni pe an, majorarea fondului și reincluderea studenților de la taxă

Fondul de burse pentru studenți a fost subfinanțat constant în ultimul deceniu, arată o analiză a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), citată de Edupedu.ro. În urmă măsurilor de austeritate adoptate de Guvern, peste 44.000 de studenți vor pierde bursa, iar sumele vor contribui „doar cu 0,2%” la reducerea deficitului, potrivit documentului.

ANOSR solicită revenirea la burse acordate 12 luni pe an, creșterea procentului de calcul și reintroducerea posibilității ca studenții de la taxă să primească burse.

Concluziile analizei numite „Bursele studenților – «povara» statului de 10 ani”, expuse de ANOSR:

„sistemul de burse a fost constant subfinanțat prin raportare la coșul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus față de fondul necesar pentru a acorda același număr de burse în cuantumul minim de 1588 lei/lună (reprezentând estimările coșului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai);

fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum și a perioadei de acordare;

numărul de studenți beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000;

fondul de burse s-a menținut la același procent din bugetul general consolidat și din valoarea PIB în ultimii 3 ani;

scăderea fondului de burse provocată de modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net, dar și prin acordarea subvenției per student bugetat doar pe perioada desfășurării activităților didactice are un impact bugetar redus prin raportare la valoarea deficitului bugetar, contribuind doar cu 0,2%;

niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice studenții de pe locurile cu taxă să beneficieze de burse – înainte de adoptarea Legii învățământului superior nr. 199/2023, era în vigoare OUG nr. 133/2000 care prevedea explicit posibilitatea studenților de la taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat, iar ulterior s-a inclus în prevederile OME nr. 6463/2023”, arată ANOSR.

