Munch, aplicaţia care ajută la reducerea risipei alimentare, a fost lansată oficial în România / Mecanismul e simplu: utilizatorii rezervă produsele, le plătesc online, apoi le ridică personal

Munch, aplicaţia care ajută la reducerea risipei alimentare, s-a lansat oficial pe piaţa din România, iar prin intermediul ei clienţii vor putea achiziţiona produse alimentare de la restaurantele şi magazinele lor preferate, la reduceri cuprinse între 50 – 70%.

Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES, aplicaţia pune la dispoziţia clienţilor produse din 72 de locaţii de la 52 parteneri şi este disponibilă în Bucureşti. Numărul de parteneri creşte săptămânal, iar în lunile următoare se va extinde şi în alte judeţe, transmite Agerpres.

Mecanismul este simplu: utilizatorii rezervă produsele, le plătesc online, apoi le ridică personal.

„Intrarea pe piaţa din România marchează un pas important pentru noi şi reprezintă şi o oportunitate de a avea un impact semnificativ în regiune. Ne bucurăm că am găsit deschidere pe piaţa locală şi că vom contribui la reducerea risipei alimentare, în timp ce le vom oferi clienţilor noştri produse delicioase la preţuri accesibile”, a declarat Kirill Perepelica, co-fondator & Chief Expansion Officer Munch.

Printre partenerii Munch se numără localuri cunoscute şi apreciate, precum Ibis, Ciorbe şi Plăcinte, Tort de bezea, The Coffee Shop, Petit by Maison des Crepes, Sweet by Mario, The Grill şi Hello Donuts.

În România, Munch se va dezvolta prin intermediul unei echipe de vânzări cu experienţă locală, condusă de Alexandru Ţurcanu, care a fost anterior director strategic de vânzări al companiei Just Eat Takeaway.

„Am construit o echipă alături de care ne vom concentra în următoarele luni pe dezvoltarea locală, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, după care ne vom uita la marile oraşe din ţară. Acest tip de business, cum este Munch, este aproape de comunitate, ajută atât restaurantele şi magazinele, cât şi clienţii, în timp ce reduce risipa alimentară. Sunt convins că am început o poveste de succes”, a afirmat Ţurcanu.

În vara anului 2020, patru tineri studenţi care locuiau într-o garsonieră mică din Budapesta au venit cu ideea să creeze o aplicaţie care combate risipa alimentară. Scopul lor a fost să reformeze ospitalitatea maghiară şi să aducă un nou aspect verde în viaţa de zi cu zi atât a furnizorilor de catering, cât şi a clienţilor. De atunci, startup-ul a parcurs un drum lung – peste 1.500.000 de descărcări ale aplicaţiei şi aproape 2.500.000 de pachete de mâncare salvate la nivel internaţional. În prezent, se lucrează cu peste 3.500 de parteneri pentru combaterea risipei alimentare în Ungaria, Republica Cehă, Slovacia şi, mai nou, România.

În România, conform statisticilor Uniunii Europene, aproximativ 2,55 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual.

Munch a fost fondată în 2020 de Botond Zsoldos, Bence Zwecker, Kirill Perepelica şi Albert Wettstein, cu o misiune comună de a combate risipa de alimente prin tehnologie. Viziunea lor a fost să introducă o abordare sustenabilă în industria alimentară, de care să beneficieze atât proprietarii de afaceri, cât şi consumatorii. Restaurantele, brutăriile, magazinele alimentare şi hotelurile folosesc platforma Munch pentru a-şi vinde alimentele de înaltă calitate, nevândute, la preţuri reduse.

În noiembrie 2022, Munch s-a unit cu aplicaţia cehă Nesnezeno, fondată de Jakub Henni, şi împreună au peste 3.000 de parteneri şi mai mult de 2 milioane de descărcări de aplicaţii în trei ţări.

Până în prezent, Munch a salvat în total peste 1,5 milioane de pachete de alimente în Ungaria şi Cehia.

Pe piața locală activează și bonapp.eco, o platformă dezvoltată de un startup local, care vinde mâncare la preț redus ce se apropie de data de expirare. În prezent, bonapp.eco este activă în București și Cluj-Napoca. Firma plănuiește să se extindă și în alte orașe din România, printre care Iași, Timișoara și Brașov, în următoarele 12 luni.