Moşteanu: Vreau să denunţ ipocrizia aşa-zişilor suveranişti de la AUR şi POT care au anunţat că sunt în grevă, nu au venit la şedinţă, însă au semnat prezenţa, pentru a-şi lua indemnizaţia de şedinţă de 261 de lei / Daniel Suciu: Se va discuta în BP

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a denunţat, miercuri, în plen, ”ipocrizia aşa-zişilor suveranişti de la AUR şi de la POT care au anunţat că sunt în grevă, nu au venit la şedinţă, însă, cu maximă ipocrizie, au semnat prezenţa, pentru a-şi lua indemnizaţia de şedinţă de 261 de lei. El a precizat că este vorba de 49 din 63 de deputaţi AUR şi 16 din 23 de deputaţi POT. El i-a acuzat că îşi bat joc şi de Parlament. În replică, vicepreşedintele Camerei Daniel Suciu a afirmat că acest aspect se va discuta la Biroul Permanent. ”Vă garantez şi vă asigur că niciun coleg care a crezut că vine şi face talente pe coridor şi spune că este în grevă, dar semnează prezenţa şi se aşteaptă să primească bani, acest lucru nu se va întâmpla”, a spus Suciu, transmite News.ro.

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat în plen că parlamentari ai AUR şi POT au semnat prezenţa pentru a-şi lua indemnizaţia de şedinţă, deşi spun că sunt în grevă şi au lipsit de la lucările parlamentului.

”Vreau să denunţ ipocrizia aşa-zişilor suveranişti de la AUR şi de la POT care au anunţat că sunt în grevă, nu au venit la şedinţă, însă, cu maximă ipocrizie, au semnat prezenţa 49 din 63 de deputaţi AUR şi 16 din 23 de deputaţi POT, pentru a-şi lua indemnizaţia de şedinţă de 261 de lei. Practic îşi bat joc şi de Parlament şi de oamenii care i-au trimis în Parlament. Să le fie ruşine!”, a spus Moșteanu (USR).

„Ştiţi că în zilele de astăzi nici grevele nu mai sunt ce au fost odată. Aceste lucruri le vom dezbate la Biroul Permanent şi vă garantez şi vă asigur că niciun coleg care a crezut că vine şi face talente pe coridor şi spune că este în grevă, dar semnează prezenţa şi se aşteaptă să primească bani, acest lucru nu se va întâmpla. Până la urmă îi ajutăm să fie morali până la capăt şi dacă s-au încurcat într-o semnătură, îi vom descurca noi. Deci nu va primi nimeni bani, crezând că fac greve închipuite”, a replicat Daniel Suciu (PSD).

”La orice grevă, 30% din persoane trebuie să participe, să vină la serviciu, să lucreze. Ori, noi şi luni şi astăzi am fost defavorizaţi pentru că cei de la AUR, care trebuiau să ţină şedinţa de întrebări şi interpelări, declaraţii politice, nu au fost prezenţi în sală. Chiar dacă nu există această noţiune a grevei, trebuia să fie o noţiune a bunului simţ, pentru că majoritatea dintre noi s-au pregătit, au venit cu declaraţii, au venit la ora 8.00 în sală şi am fost trataţi cu totală indiferenţă. Repet, însăşi noţiunea de grevă, pe care ei nu o înţeleg, are nişte excepţii. Nu pot 100% din medici să plece în grevă sau ştiu eu, alte profesiuni. Trebuia să aibă bunul simţ, luni la ora 17 şi astăzi la ora 8 să vină în sală pentru că noi am fost prezenţi, noi ne-am pregătit pentru aceste sesiuni. Una peste alta şi-au făcut joc de noi”, a afirmat Dumitru Coarnă „SOS România”.