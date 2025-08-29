Moşteanu, după reuniunea miniştrilor apărării din UE: Am susţinut legislaţia pentru industria de apărare

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a arătat că în cadrul reuniunii din Danemarca a miniştrilor apărării din statele UE a susţinut direcţiile esenţiale pentru securitatea României şi a Europei, transmite Agerpres.

„Am susţinut flexibilizarea legislaţiei pentru a urgenta investiţiile în capacităţile industriei de apărare. Europa şi România trebuie să îşi dezvolte industria de apărare pentru a face faţă unei viitoare ameninţări. Trebuie să avem un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor. Obiectivul este clar: să construim noi fabrici şi parteneriate în România”, a declarat Moşteanu, potrivit unei postări pe Facebook.

Ministrul Apărării a susţinut simplificarea mecanismelor de evaluare pentru ca finanţarea prin SAFE să devină un model de succes şi m cerut alocarea unor fonduri substanţiale pentru mobilitatea militară – drumuri, autostrăzi, poduri, căi ferate şi capacităţi intermodale cu utilizare duală.

„Am discutat desigur şi despre Ucraina şi despre efortul comun pe care îl facem pentru a o sprijini, pentru că Ucraina este acum prioritatea apărării europene. Doar împreună putem asigura securitatea continentului”, a mai spus Moşteanu.