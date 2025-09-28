Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar, relatează AFP, transmite News.ro.
Un dolar se schimba, potrivit cursului informal, pe piaţa neagră, cu aproximativ 1,12 milioane de riali.
Un euro valora 1,32 milioane de riali, potrivit site-urilor de referinţă Bonbast şi AlanChand.
În urmă cu o lună, înainte ca Franţa, Marea Britanie şi Germania să declanşeze la ONU mecanismul de restabilire a sancţiunilor, un dolar se schimba cu puţin peste un milion de riali.
La începutul lui august, un dolar se schimba cu aprocimativ 900.000 de riali.
