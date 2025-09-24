Modificare în Evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, anunțată de Ministerul Educației: vor avea itemi inclusiv din alte arii curriculare / Daniel David: Nu vor mai fi doar itemi din programă

Din acest an școlar Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate, astfel încât să măsoare mai clar competențele utile în viața de zi cu zi ale elevilor și să includă exerciții asemănătoare celor din testările internaționale (PISA, TIMSS, PIRLS), anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.405/23.09.2025, anunțată miercuri de MEC, dar încă nepublicată în Monitorul Oficial, noutățile sunt:

introducerea unor itemi care vizează aplicarea practică a cunoștințelor – sarcinile de evaluare nu vor mai testa doar rețineri de informații, ci și modul în care elevii le folosesc în situații concrete, conectate la viața de zi cu zi.

extinderea competențelor evaluate – testele vor include și competențe transversale, pentru o relevanță curriculară mai mare.

În premieră, evaluările naționale (EN II – IV – VI) vor conține itemi-pilot care verifică alfabetizarea funcțională cu aplicații practice și competențe preluate și din alte arii curriculare. Ministerul susține că această schimbare urmărește nu doar rezultate mai bune la testele internaționale, ci și responsabilizarea elevilor pentru propria învățare și dezvoltare.

Testările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor include – pentru prima dată – itemi de tip PISA, care evaluează capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele în situații de viață reală.