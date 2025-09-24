O femeie a fost condamnată la închisoare pentru că a încercat să îşi însuşească Graceland, celebra proprietate a lui Elvis Presley
O femeie găsită vinovată de o escrocherie prin care încerca să pună mâna pe proprietatea lui Elvis Presley, Graceland, şi să o vândă la licitaţie a fost condamnată marţi la aproape cinci ani de închisoare de un tribunal american, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Lisa Findley, în vârstă de 54 de ani, a pledat vinovată în februarie pentru fraudă, în cadrul unui acord cu acuzarea, care a renunţat la inculparea pentru uzurpare de identitate.
Ea era acuzată că a încercat să-şi însuşească Graceland, proprietatea „Regelui” situată la Memphis, în statul Tennessee (sudul SUA), susţinând că fiica unică a acestuia, Lisa Marie Presley, decedată în ianuarie 2023, ar fi împrumutat 3,8 milioane de dolari de la o societate numită Naussany Investments, punând Graceland drept garanţie, fără să ramburseze împrumutul.
Ulterior, ea a încercat să organizeze o vânzare la licitaţie a proprietăţii în favoarea Naussany Investments, însă procedura a fost blocată în ultimul moment, în 2024, de un judecător din Tennessee, la solicitarea fiicei Lisei Marie Presley, actriţa Riley Keough, care depusese plângere.
Un judecător federal din Memphis a condamnat-o marţi la 57 de luni de închisoare.
Proprietatea, cunoscută în toată lumea, a devenit muzeu şi un important loc de pelerinaj pentru admiratorii legendei rock’n’roll-ului.
În această casă Elvis Presley a fost găsit inconştient în august 1977, cu puţin timp înainte ca decesul său, la vârsta de 42 de ani, să fie constatat la spital.
