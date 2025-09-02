Modernizarea axei rutiere Alexandroupoli – Odesa, vizată de o întâlnire trilaterală Grecia-Bulgaria-România

Ministrul Infrastructurii și Transporturilor din Grecia, Christos Dimas, a avut luni o teleconferință pe tema modernizării axei rutiere Alexandroupoli-Odesa, împreună cu miniștrii de resort din Bulgaria, România, Moldova și Ucraina și cu participarea comisarului european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, precum și a ministrului adjunct al Infrastructurii și Transporturilor din Grecia, Konstantinos Kyranakis, transmite publicația Ypodomes, citată de Rador.

Alexandroupoli este un punct strategic pe harta Greciei din punct de vedere al transportului rutier, feroviar și naval, dar și din punct de vedere energetic (hub pentru gazele naturale lichefiate) și militar (baze militare).

Accelerarea coordonării și a acțiunilor pentru modernizarea axei de trasnport Alexandroupolis-Odesa, care leagă Grecia de Ucraina, a fost impulsionată de o convorbire purtată de premierul grec cu președintele ucrainean.

Axa Alexandroupoli – Odesa face deja parte din planificările formatului trilateral Grecia-Bulgaria-România, sub îndrumarea Comisiei Europene, cu cooperarea Moldovei și Ucrainei, în scopul îmbunătățirii conectivității și infrastructurii de transport în cadrul Coridorului Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee (Baltic-Black Sea- Aegean Sea).

În iunie 2024, Consiliul UE a adoptat regulamentul revizuit privind Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), care prevede și extinderea rețelei de coridoare europene de transport cu includerea Ucrainei și Moldovei.

În acest sens, axa Alexandroupoli – Odesa face parte din Coridorul European de Transport „Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee – BBA”.

Subiectul teleconferinței a fost pregătirea reuniunii șefilor de stat și de guvern din cele cinci țări, în septembrie, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Pentru Grecia, miza politică a acestor reuniuni este creșterea rolului porturilor grecești ca puncte de conexiune ale UE cu rețelele internaționale de transport.

