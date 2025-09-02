G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Modernizarea axei rutiere Alexandroupoli – Odesa, vizată de o întâlnire trilaterală Grecia-Bulgaria-România

Orasul Alexandroupoli
Foto: Captură Google Maps

Modernizarea axei rutiere Alexandroupoli – Odesa, vizată de o întâlnire trilaterală Grecia-Bulgaria-România

Analize2 Sep 0 comentarii

Ministrul Infrastructurii și Transporturilor din Grecia, Christos Dimas, a avut luni o teleconferință pe tema modernizării axei rutiere Alexandroupoli-Odesa, împreună cu miniștrii de resort din Bulgaria, România, Moldova și Ucraina și cu participarea comisarului european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, precum și a ministrului adjunct al Infrastructurii și Transporturilor din Grecia, Konstantinos Kyranakis, transmite publicația Ypodomes, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Alexandroupoli este un punct strategic pe harta Greciei din punct de vedere al transportului rutier, feroviar și naval, dar și din punct de vedere energetic (hub pentru gazele naturale lichefiate) și militar (baze militare).

Accelerarea coordonării și a acțiunilor pentru modernizarea axei de trasnport Alexandroupolis-Odesa, care leagă Grecia de Ucraina, a fost impulsionată de o convorbire purtată de premierul grec cu președintele ucrainean.

Axa Alexandroupoli – Odesa face deja parte din planificările formatului trilateral Grecia-Bulgaria-România, sub îndrumarea Comisiei Europene, cu cooperarea Moldovei și Ucrainei, în scopul îmbunătățirii conectivității și infrastructurii de transport în cadrul Coridorului Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee (Baltic-Black Sea- Aegean Sea).

În iunie 2024, Consiliul UE a adoptat regulamentul revizuit privind Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), care prevede și extinderea rețelei de coridoare europene de transport cu includerea Ucrainei și Moldovei.

În acest sens, axa Alexandroupoli – Odesa face parte din Coridorul European de Transport „Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee – BBA”.

Subiectul teleconferinței a fost pregătirea reuniunii șefilor de stat și de guvern din cele cinci țări, în septembrie, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Pentru Grecia, miza politică a acestor reuniuni este creșterea rolului porturilor grecești ca puncte de conexiune ale UE cu rețelele internaționale de transport.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

alexandroupoli-kogalniceanu
Foto: Google Maps

Souda, Alexandroupoli, Larisa – ”triunghiul” care duce relațiile dintre Grecia și SUA la un nivel superior

Analize9 Mai 2023
0 comentarii
alexandroupoli-kogalniceanu
Foto: Google Maps

Cum a devenit micul oraș grec Alexandroupoli un punct-cheie pe harta UE în sectorul energetic. Dezvoltarea sa va diminua rolul transportului de marfă prin Strâmtoarea Bosfor

Analize19 Ian 2023
3 comentarii
Orasul Alexandroupoli
Foto: Captură Google Maps

Presa grecească: Se intensifică prezența americană la Alexandroupoli / Lucrări de extindere a portului pentru a putea primi distrugătoare de mari dimensiuni

Analize20 Sep 2022
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.