Mircea Lucescu, după meciul Kosovo-România: Meritul acestei victorii este şi al celor care au fost înaintea mea, Contra, Edi Iordănescu, Mirel Rădoi

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că drumul către Mondial abia a început şi spune că surprizele pot apărea de la orice adversar întâlnit, transmite News.ro.

„Trebuia să obţinem această victorie! Meritul acestei victorii este şi al celor care au fost înaintea mea: Contra, Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, toţi cei care au contribuit la formarea acestui grup de jucători importanţi. Este o victorie importantă, care ne dă speranţă. În următorul meci trebuie să confirmăm evoluţia din această seară. Am controlat jocul, am ştiut să construim, am avut posesia mingii. Măcar să-mi fie mie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace. Acum a fost doar un meci, ne trebuie în continuare o bună pregătire, pentru că surprizele pot veni de la fiecare echipă”, a declarat Mircea Lucescu.

Echipa naţională a României a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, echipa naţională din Kosovo, în primul meci al tricolorilor în grupa C2 a Ligii Naţiunilor.