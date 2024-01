Mircea Geoană, despre pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia: Militar nu are motive de îngriorare/ Un război hibrid total este de interes vital și pentru Rusia / Ce a spus despre o eventuală candidatură la prezidențiale

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, vineri seară, la Digi 24, întrebat dacă Republica Moldova este în pericol să fie atacată de Rusia, că ”militar republica Moldova nu are motive de îngrijorare”, dar că un ”război hibrid total”, într-un an cu alegeri prezidențiale, este de interes vital și pentru Rusia”.

”Îi ajutăm pe cei din Republica Moldova să aibă reziliență sporită la dezinformare, atacuri cibernetice”, a mai precizat Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO a mai prezicat că șansa integării Republicii Moldova în UE ”nu vine decât de două ori pe secol” și că ”avem tot interesul ca Republica Moldova și Ucraina să se integreze în UE.”

Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din România, Geoană a evitat un răspuns clar.

”Pot să spun un singur lucru, și pentru România 2024 va fi cea mai importanță scandeță electorală. Rămân pe poziții, când voi avea mai multă claritate voi fi puțin mai precis. Am un job important, haideți să ne facem treaba”, a declarat Geoană la Digi24.ro

Context

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, și-a intensificat vizitele în România și în alte țări europene în tandem cu consolidarea discursului său prezidențiabil în contextul în care în 2024 au loc patru rânduri de alegeri, inclusiv prezidențiale.

Vizitele oficiale în calitate de secretar general al NATO se suprapun cu ieșirile media tot mai dese pe teme interne românești, în care Mircea Geoană uzează de un discurs specific unui prezidențiabil.

Deși nu a confirmat niciodată că va candida la alegerile prezidențiale din 2024, dar nici nu a infirmat, majoritatea sondajelor de opinie din România îl plasează pe Mircea Geoană în fruntea intențiilor de vot ale românilor, în cazul în care va candida independent.

În iulie 2023, G4Media arăta că Mircea Geoană se folosește de deplasările și de ieșirile publice în calitate de secretar adjunct al NATO pentru a lansa mesaje de candidat la prezidențiale. În ultima sa vizită în România din acea perioadă, Geoană a vizitat baza de la Cincu (județul Brașov), dar s-a folosit de prilej pentru a participa la ultimele zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Tot acolo a declarat pentru Turnul Sfatului, în legătură cu o eventuală candidatură la prezidențiale că ”nu spun că nu sunt interesat”, aceasta fiind o primă recunoaștere că se pregătește de alegerile de anul viitor.

„Secretarul general adjunct călătorește în mod regulat pentru a reprezenta NATO, inclusiv în ultimele luni în Franța, Luxemburg, Norvegia, România și Statele Unite. Costurile de călătorie pentru vizitele oficiale sunt suportate de NATO, în timp ce călătoriile sale private sunt autofinanțate”, a declarat pentru G4Media.ro un oficial NATO.

În ultimul an, Mircea Geoană a venit în repetate rânduri în România, unde a vizitat o serie de obiective NATO, ocazii cu care a făcut și turneul discursurilor la mai multe universități din țară (București, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova). Sâmbătă Mircea Geoană va veni și în Constanța.

Acțiunile specifice unui candidat la prezidențiale au fost străvezii la Mircea Geoană încă de la sfârșitul anului 2022, atunci când a început să lanseze public mesaje despre problemele și politicile interne.

Discursul public a fost dublat de vizitele întreprinse în România, pe tot parcursul anului 2023. Spre exemplu, în iunie 2023 a fost prezent la Alba Iulia, unde a ajuns cu bicicleta de la Ciugud pe traseul Via Transilvanica. Atunci, Mircea Geoană a afirmat că s-a aflat timp de două zile în vizită în Transilvania, la Cluj-Napoca pentru TIFF şi pentru alte activităţi, iar în funcţia oficială de la NATO la baza de la Câmpia Turzii.

Recent, la finalul lunii octombrie, publicația Foreign Policy a publicat un articol de promovare a lui Mircea Geoană, camuflat sub forma unei analize care prezintă România ca fiind ”într-un punct de cotitură periculos”, sub amenințarea partidului naționalist AUR și sub amenințarea influenței Rusiei, iar în loc de concluzie autorul indică în clar soluția ca fiind actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoană.