La câteva ore după summitul de la Casa Albă şi telefonul lui…

sursa foto: Facebook/ Volodimir Zelenski

La câteva ore după summitul de la Casa Albă şi telefonul lui Trump, Rusia a lansat cel mai amplu atac asupra Ucrainei din luna august

19 Aug

Rusia a lovit noaptea trecută oraşul Kremenciuk din centrul Ucrainei, lăsând o coloană densă de fum deasupra oraşului, într-un atac pe care primarul local l-a calificat drept un semn că liderul rus Vladimir Putin nu doreşte pace. Bombardamentul asupra acestui oraş, precum şi asupra altor localităţi din Ucraina, a fost cel mai amplu atac al Rusiei din luna august, potrivit forţelor aeriene ucrainene, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Moscova a lansat 270 de drone şi 10 rachete, au declarat forţele aeriene ucrainene. Deşi acestea au afirmat că au doborât 230 de drone, 16 locaţii au fost lovite.

Atacul a urmat întâlnirii lui Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, care a avut loc luni la Washington, în contextul eforturilor preşedintelui american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. În timpul acestei întâlniri, Donald Trump l-a sunat pe liderul de la Kremlin.

„În timp ce la Washington, D.C. se depuneau eforturi intense pentru promovarea păcii, Moscova a continuat să facă exact opusul păcii: mai multe atacuri şi distrugeri”, a scris ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe X.

Guvernatorul regiunii Poltava, unde se află oraşul Kremenciuk, a declarat că nu există victime, dar aproape 1.500 de gospodării au rămas fără electricitate.

Ministerul Energiei a confirmat că instalaţiile energetice au fost lovite în atac, provocând pagube şi un incendiu de proporţii.

„Încă o dată, lumea a văzut că Putin nu vrea pace – el vrea să distrugă Ucraina”, a declarat primarul din Kremenciuk, Vitalii Maleţki. O fotografie postată de primar arată o coloană uriaşă de fum negru care se ridică şi se întinde pe cer. Maleţki a declarat că zeci de explozii au zguduit oraşul, vizând infrastructura energetică şi de transport. El a avertizat locuitorii să nu se apropie şi să nu atingă muniţiile cu submuniţii neexplodate, provenite de la rachetele ruseşti, care au fost găsite în oraş.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forţele sale au lovit o rafinărie de petrol care aprovizionează armata ucraineană. Kremenciuk găzduieşte, într-adevăr, o rafinărie mare, dar ministerul nu a precizat dacă aceasta a fost cea lovită.

De asemenea, un atac cu drone lansat marţi dimineaţă de Rusia asupra regiunii Cernihiv din Ucraina a avariat infrastructura. Un oficial local din domeniul energiei a declarat că peste 30 000 de gospodării au rămas fără energie electrică.

La rândul lor, oficialii ruşi susţin că un atac cu drone ucrainene în timpul nopţii a provocat incendii la o rafinărie de petrol şi la acoperişul unui spital din regiunea Volgograd.


